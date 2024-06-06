運署擬邀紅巴直接轉綠 暫涉10線 全已參與2元優惠 料年內出現首條

明報記者 孫澤芳

獲邀者須屬固定路線 最快下月發信

運輸署回覆本報時確認計劃，解釋參與2元計劃的紅色路線營辦商須向署方提供營運資料，包括行車路線、收費及車輛調配等，運作模式與專線小巴大致相同，故署方認為可加快推動「紅轉綠」，早前諮詢時業界歡迎。署方稱，與一般公開遴選專線小巴營辦商相同，署方將就「紅轉綠」計劃諮詢專線小巴營辦商遴選委員會，獲同意方落實；而紅轉綠後路線須符合經營專線小巴條件，包括聘請司機駕駛路線、日常運作及收費水平受運輸署監管等。署方正制訂獲邀條件及計劃細節，適時公布。

客量車輛連年跌 商會：業界反應一半半

紅巴近年經營環境轉差，據運輸署統計，紅巴日均客量至今年3月底約14.7萬人次，較新冠疫情3年日均約18.4萬人次跌兩成；綠巴人次雖未復疫前，但去年起已回升。領牌紅巴亦連跌5年，由2019年1021輛降至今年4月底767輛。紅巴現不能直接轉為綠巴，須將目前經營路線開放予重新招標，不少紅巴怕失原有經營權而未申請轉綠。業界自2017年起爭取容許紅巴直接轉型，政府一直稱有違公平競爭原則，僅容許紅巴申請獲加分。運輸署向本報確認，過去未有紅巴路線直接轉綠巴經營。

據了解，運輸署上周與小巴業界開會介紹新安排，署方據路線持有人營運資料，評選出10至12條表現合格紅巴路線，獲邀初步條件包括現有路線為固定路線、業務須由有限公司持有等。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華估計，紅磡至旺角、旺角至何文田愛民邨、香港仔至旺角3條路線符合條件，獲邀機會高，相關線主亦願轉型。他稱整體業界對新計劃反應「一半半」，因轉綠「有好有壞」，部分寄望改以僱傭關係聘請司機後班次更可控，轉綠後可駛入禁區及高速公路，有助拓客源；亦有經營者或因不接受加價要申請、不可調線調動小巴等規管拒絕，料多涉非固定路線，轉綠亦可能流失司機。據他了解，業內各紅巴商會包括「潮聯」等旗下均有非固定路線。

綠巴商會冀平衡利益 議員倡增開禁區

小巴「紅轉綠」後可駛進以往綠巴「獨家」禁區，對綠巴業務或有影響。綠色專線小巴總商會主席蘇世雄受訪形容，「紅綠都係自己人」，只要不影響營運，綠巴原則上不反對，但早前已向運輸署提出關注，盼署方審批紅轉綠申請時平衡業界利益。香港的士小巴商總會理事長周國強亦認為，目前小巴路線「紅綠分明」，未見明顯重疊；又相信申請紅轉綠者均有承擔及有心做好，對業界是好事。

航運交通界立法會議員易志明稱，紅巴提供彈性服務有存在價值，惟400至500輛已可應付需求，署方容許直接轉綠「對業界係好大獎賞」，因綠巴政策上有較多支援，如不夠司機也可輸入外勞，車保費亦較低，業務較有保障，相信紅巴轉型有助生存。他另關注當局對未獲邀轉型的紅巴有何支援措施，建議開放更多禁區及提早禁區開放時間。

針對未獲邀轉型紅巴，運輸署補充，近年已放寬禁區，紅巴現可行駛青沙公路、東區走廊及觀塘繞道部分路段；彌敦道、觀塘道、衙前圍道、啟田道等部分路段上落客限制亦放寬。署方亦有在不阻礙道路使用者下批准紅巴於非營運時間停泊在指定公共小巴站。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676