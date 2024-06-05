歐領事行維園美領館亮燭海 京斥抹黑：政治風波早有結論

歐盟稱關注港限制悼六四

據悉，中國外交部駐港特派員公署近期曾提醒駐港外國使節，呼籲他們在6月4日不要表態。特區政府發言人回應查詢時強調，任何活動均必須守法，如有人違反法律，執法部門定會依法跟進。

據美聯社報道，針對西方國家政府就六四事件發表聲明，中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會稱，中方一貫反對任何人以此為藉口，攻擊抹黑中國，干涉中國內政，又稱1980年代末發生的那場「政治風波」，中國政府早有明確結論。

警方昨在維園嚴密佈防，歐盟駐港辦事處署理主任高明德（Matthias Kaufmann）在傍晚入夜後，與德國總領事張德林（Stefan Bredohl）及荷蘭總領事丘德仁（Arjen van den Berg）一同現身維園，圍繞維園行人徑步行一周，3人並沒回應記者提問。據悉，共有9個歐洲國家駐港總領事及代表曾到維園，包括法國及比利時駐港總領事。日本駐港總領事岡田健一昨日獨自從銅鑼灣行入維園。除了美國，加拿大駐港總領事館昨在社交網站亦上載燭海照片，稱和平集會是人權。

澳洲外長黃英賢昨稱，澳方與國際社會一同悼念六四死難者，呼籲中國政府停止打壓言論及新聞自由，釋放因和平表達政見被捕的人。英國外相卡梅倫呼籲尊重人權，英國駐華大使館在社交網站上載1989年六四《人民日報》頭版，帖文提到「有些人試圖將那些事件從歷史和記憶中抹去」。