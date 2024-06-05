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便衣警圍舖後停派燭 前區議員：詳情「唔講得」

【明報專訊】六四35周年前夕，民主派前區議員朱江瑋預告會在旺角經營的商店「如一」派蠟燭悼念六四。昨午近2時，10多名便衣警到達商店所在商場，其後進入商場包圍該店，約4至5名警員進入店內，其餘在店外駐守，亦將在場記者趕至商場另一走廊，禁止拍攝。記者向便衣警員查詢所屬部門，對方稱「總部，警察總部」，無回應是否國安處人員。

店內原本擺放一疊「自由六月」明信片及膠紙售賣，收銀機旁亦放置一排電子蠟燭，在警方調查後已不見。朱江瑋向記者稱不受訪，僅說「暫時無事」，會繼續開店。被問到警員有否表露來自哪個部門，他說「唔講得你就知啦，唔講得」；至於調查內容、電子蠟燭和明信片是否被收走、會否繼續派發，他亦稱不能回應。

由前區議員黃文萱開設的「獵人書店」，日前有軍裝警員在門外截查出入的人。獵人書店昨如常營業，店內繼續有售「自由六月」明信片，亦以6.4元發售蠟燭。店員Wayne向記者說，昨午離開店舖時曾被便衣警員截查和登記身分證，警員稱來自深水埗警區，指他行迹可疑、行為異於常人，故截停問話。他說昨晨亦有兩名操不純正廣東話的中年男子到店內閒逛拍片，店員查問對方，該兩名男子否認拍攝，轉身離開。

獵人書店賣燭 店員遇截查

市民陳先生在獵人書店買了蠟燭，說：「我行過見到蠟燭幾靚我便買，它日日賣，我日日都可以買。」被問會否擔心悼念六四有風險，他說「無得擔心」，「大家唔好當佢（今日）有咩特別，正常嘅一日，要做自己想做嘅嘢」。

相關字詞﹕六四燭光集會 六四 六四35周年

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