引習稱反腐吹衝鋒號 難屬：學生正是吹哨人

難屬到萬安公墓拜祭

據「自由亞洲電台」報道，昨早8時許，北京警方派車接「天安門母親」發起人張先玲到萬安公墓拜祭其兒子王楠。六四事件後，楊明湖、楊燕生、郝致京、袁力、王衛萍、段昌隆、郭春珉和王楠等8名中彈遇難者安葬萬安公墓。張先玲、楊明湖遺孀尤維潔及郝致京堂哥郝建等數名家屬獲當局允許進入墓園祭奠。

張先玲與「天安門母親」發言人尤維潔等罹難者家屬發表祭文，稱當年家人懷着愛國熱血、赤子之心，關心國家前途命運，關心百姓民生，希望政府清正廉潔，反官僚、反腐敗，但學生和民眾卻被鎮壓。難屬稱：「習近平總書記曾經說過『反腐敗必須永遠吹衝鋒號』，而當年的學生們不正是反腐敗的『吹哨人』嗎！」

難屬在祭文指出，漫長的35年，「在為你們討回公道的路是一場持續艱難的歷程」，大家經歷當局各種監視威脅，8名遇難者的親人沒等到正義到來的一天，卻因年老疾病，已有7名父母含恨離世，但「請相信你們的親人一定會堅定地走下去，永不言棄」。

遺屬微信不通 來電變靜音

張先玲、尤維潔的通訊工具昨無法與外界正常溝通，其朋友以微信聯繫兩人，界面均顯示「目前聊天存在風險，無法進行通話」；有人撥通尤維潔的手機後，尤卻無法聽見致電者的聲音。

長安街封地鐵出口

木樨地警截查途人

北京昨市面平靜，市區秩序正常。天安門廣場上午有遊客正常拍照，但數量明顯少於平日，廣場入口處的安檢口卻排起長龍。廣場附近警力與平日無太大差異。北京地鐵自周日（2日）首班車至今天末班車，天安門東站D出口（長安街）臨時封閉。35年前學生及市民死傷慘重的木樨地，在地鐵站出口，有警員抽查出站者的身分證件。路面直至入夜也有警員執勤。

微博、微信等內地社交平台昨與數年前一樣，均無法顯示用於表示祭奠的蠟燭emoji。