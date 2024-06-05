拘悼念4人 喊平反者涉違23條 李提警惕國安風險 入夜有人維園悼六四

提2019 李：勿傷癒便忘痛

李家超昨出席行政會議前，被問到市民談論六四是否違法，以及如果有市民到維園一帶點起燭光，會否被警方制止。他說「針對個別日子」，政府立場很清晰，任何公眾活動必須守法，所有活動都受《港區國安法》、《維護國家安全條例》和《公安條例》等規管。他重申本港於2019年「港版顏色革命」中有過悲痛經歷，提醒市民國安風險會突如其來，要警惕香港仍有力量嘗試破壞穩定和國家安全，要小心有人騎劫議題，借題發揮「搞事」，「不要好了傷口便忘記痛楚」。

警務處副長國安處長巡維園

在銅鑼灣、天后及維園一帶，昨全日有大批穿上防刺背心的軍裝警員及反恐特勤隊巡邏，維園足球場內繼續舉行第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華。警務處副處長（國家安全）簡啟恩、國安處長江學禮昨傍晚到維園巡視。

警方表示，截至昨晚11時半，在灣仔及北角共拘捕兩男兩女，年齡23至69歲，其中一名68歲女子在怡和街叫口號，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「煽動意圖的相關罪行」被捕。據了解，被捕人為社運常客王鳳瑤，她當時涉高呼「平反六四」、「追究屠城責任」、「五大綱領 缺一不可」等口號。另外，一名24歲男子及一名69歲女子分別涉嫌襲警及在公眾地方行為不檢被捕；據了解，兩人為法庭旁聽席常客「姨婆」及其「姨甥」。

另外，一名23歲男子昨午在維園的嘉年華會，涉嫌襲擊兩名保安員被捕。據了解，他當時身穿印有哲古華拉頭像上衣，手持嘉年華會門票入場，手上持有寫上「社會主義核心價值觀 自由、平等、公正、法治、富強」的紙張。有大會保安包圍男子，並打開兩把雨傘遮擋，雙方一度糾纏。此外，昨有3男2女因涉嫌破壞社會安寧而被帶返警署調查，其後全部獲准離開。

有人亮燈點燭閱讀散步

今年是連續第五年維園沒有六四集會，但繼續有人到維園以自己方式悼念。昨晚8時許，楊先生在維園噴水池亮起手機燈，警方即拉起橙帶截查，他後來獲放行。楊說以往幾乎每年到維園悼念六四，去年亦曾被截查，不擔心被捕，反問「當年死咗咁多人，我𠵱家悼念佢哋有咩問題」。

另有市民在維園噴水池坐下遭警方截查，被搜出蠟燭及打火機，警方攝錄及記下資料後放行。在維園長椅低頭閱讀《5月35日》劇本集的曾小姐說，她去年亦有到維園閱讀同一本書，昨差不多讀畢整本書時被警員截查及勸喻離開。

市民憂後生遺忘 紀念「責任所在」

市民黎先生昨傍晚攜同中日社會研究專家傅高義撰寫的《鄧小平時代》一書，到銅鑼灣及維園一帶散步，未被截查。他說昨是六四事件35周年，擔心再過數年，年輕一輩將忘記事件，因此「做一些自己的悼念活動」，認為記住事件是「應行之事，責任所在」。

在維園噴水池旁小徑一隅，全黑衣著的劉女士在白牆縫隙眺望足球場內嘉年華。被問為何到維園悼念，她說：「真就係真，假就係假……做錯了事就要認。」

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