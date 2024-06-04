明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

須盡量每幢設6種回收桶 私樓11‧30前簽約章可獲指定袋 另須定期公布數據提交報告

【明報專訊】政府暫緩實施垃圾徵費，未提實施日期。環保署昨日公布為私人住宅處所推出的《減廢回收約章》細節，參加處所須承諾盡可能為每座樓宇設置至少一套回收桶，每套須至少收集6種可回收物料，並安排可靠回收商妥善處理各類回收物、備存各類回收物的收集及運送紀錄，定期向居民公布季度回收數據。於11月30日前成功簽署約章可獲免費提供指定袋，每戶每兩個月40個，為期6個月。有物管業界料大型私人住宅處所會簽署，但以指定袋作誘因「吸引力就唔敢講」。有屋苑業主委員會稱會簽署約章，認為要達要求不難，日後將停派垃圾袋，料可節省買垃圾袋成本。

淘大花園擬簽 稱易達要求可省買袋成本

淘大花園業主委員會（第二期）主席葉興國表示，現時屋苑已符合多項要求，包括在19座大廈安裝9部廚餘回收機，大部分大廈亦已配備不同回收桶，故原則上會簽署約章，相信大部分住戶都會同意。葉說，雖然約章列明須每3個月向環保署提交報告，但委員會每年都會向居民公布一次屋苑的環保回收量，每個月亦有內部報告，認為要達要求不難，亦毋須額外增聘人手處理。

被問及派發指定袋的誘因是否足夠推動簽署約章，葉興國說屋苑每月都會向住戶派發30個白色垃圾袋，成本約5元一袋數十個，成功簽署約章後將停派，料可節省買垃圾袋成本。他認為，約章目的是鼓勵市民做好分類回收及源頭分類，「做不好就沒可能做到垃圾徵費」。

每3月向環署交收集紀錄單據

約章列明，參與的私人住宅處所須盡可能為每座樓設置至少一套分類回收桶，擺放位置須在樓宇出入口附近或便利居民回收的地方，每套回收桶須至少收集6種可回收物料，包括紙張、金屬、塑膠、玻璃容器、紙包飲品盒及廚餘，若單幢樓因公共空間限制而未能安裝廚餘回收桶，可只安排回收其中5種。

此外，申請人須為各類回收物安排可靠的回收商處理，亦可把回收物交往「綠在區區」設施，廚餘除外。約章又列明，申請人須每3個月一次向環保署提交由回收商提供的回收物收集紀錄或單據，證明住宅收集的各種回收物已妥善交予可靠回收商；紀錄或單據須於成功簽署後，每季首3周內以電郵或傳真至環保署減廢與資源循環辦公室。

「綠展隊」技術支援 參加者獲證書表揚

對於未設置至少一套可收集6種可回收物料分類回收桶，或未安排回收商者，約章提到可聯絡環保署「綠展隊」獲技術支援，包括申請免費回收桶、提供回收桶供應商等。至於領取指定袋方式，可選擇自行取貨或聘用環保署的物流承辦商安排物流運輸，選後者需繳付運費。環保署表示，會於網上公布參加約章的屋苑或大廈名單，並頒發減廢回收證書及標貼表揚。

香港物業服務聯盟主席甄韋喬表示，有物管公司的大型私人住宅處所均設回收分類的設備，相信這些處所都會簽署，但中小型私宅處所或因成本及工作量等問題卻步。他強調最重要是業主是否願意參與。對於派指定袋的吸引力，他稱「吸引力就唔敢講」，但目前垃圾徵費並非法例，指定袋亦毋須收費，「等於普通一個垃圾袋」。

上 / 下一篇新聞