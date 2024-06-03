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市建局推中上環導賞團 名額料逾500

【明報專訊】眾多舊區中，中上環是香港開埠初期最早開發地區，區內不乏具歷史的建築物。市建局團隊正籌辦「藝術城蹤遊」（City Walk） 活動，設計出3條主題導賞路線供市民及遊客免費參加，連結該局在中上環不同的市區更新項目，以至區內其他歷史建築，讓遊人透過參與導賞認識社區，預計最快10月推出。

市建局行政總監韋志成昨在網誌稱，「城蹤遊」3條路線以中環街市為起點，圍繞荷李活道這條齊集歷史建築、藝廊、街頭壁畫和美食景點、被國際旅遊雜誌評為今年全球第二「最型格街道」而設計。他希望藉「城蹤遊」串連周邊特色街道，逐步提升整個地區為「型格社區」，加強地區特色活力。在「藝術文化遊」路線，遊人將欣賞區內多幅壁畫，包括委聘藝術家採用印刷業常用的「青、洋紅、黃、黑」4色，繪畫以印刷為題的作品，以呈現上環作為20世紀印刷業集中地的歷史。

「連結局方項目」 圍繞荷李活道

韋志成說，有別於坊間地區遊，「城蹤遊」着重「由心出發、分享故事」，除了邀請市建局項目內的居民或商販分享經歷見聞、中上環今昔和城市演變，局方亦希望招募與中上環有淵源的導賞員，貫徹活動以第一身經歷和感受為特色的初衷。

稱有異坊間團 邀有淵源者導賞

韋稱「城蹤遊」籌備正如火如荼，即將展開導賞員招募和培訓，與他們合力制訂最終導賞路線，並將其個人故事融入導賞內容。「城蹤遊」預計最快今年10月推出，並舉辦約40個導賞團供超過500名市民及遊客參加。

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