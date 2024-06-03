稱兩見遊客訪文學徑 居民憂不實資訊網上傳

利嘉大廈居民Kan向本報表示，利嘉大廈於1960年代建成，其父母是單位的一手業主，他憶述雙親曾說，大廈建成前是富人家舊式大宅，他查閱資料後得悉是黃金福的大宅，大廈入口旁長樓梯「清山圃」的石柱，是當年大宅的一部分。他提到，自戴望舒事迹傳意牌設立後，兩度有遊客到訪，包括一個約15人、聲稱由民政處舉辦的文學徑導賞團。

潘惠蓮在文章提到，散文作家盧瑋鑾（小思）曾在著作《香港文學散步》刊出一張薄扶林道92號A至C相片，稱是戴故居，但潘認為相中的4層洋樓不似1920年代建築，翻查物業公契發現，政府1959年才發展該地並租給公務員合作社建屋。她到政府檔案處翻閱地段文件，了解到原來90號和92號原為同一地段，1922年由地主將地段一分為二，92號賣予黃金福，其餘賣予譚兆康，獲政府分配新地段編號，譚1926年興建3層高住宅。

上月展覽疑圖片及出處有誤

文學舘修訂「列兩說法供參考」

香港文學舘與香港作家聯會及中國現代文學館上月中旬在中央圖書館舉辦「南來作家手迹遺物展」，同樣有介紹戴望舒在港事迹，並刊登小思所拍相片，稱是戴的故居，標註出處為「袁培力：《蕭紅與戴望舒鮮為人知的友情》，《各界》，第 15 期，2020 年」。潘惠蓮關注此事，指該照片來源並非袁培力。

香港文學舘其後在fb發文，稱由於不少資料年代久遠，缺乏系統整理，未能一一羅列個別展品和展板資料存在多種研究說法，就不足之處致歉。有關「林泉居」圖片來源，舘方解釋是引用內地雜誌《各界》所載相片，無意侵權，由於展板篇幅所限，未能溯源至圖片原創作者，舘方已立即向小思查詢，並致歉和修改；至於學者對林泉居原址提出新的說法，舘方稱有待進一步考證定論，舘方為表尊重，更新圖片說明列出兩種說法供市民參考。