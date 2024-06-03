文學徑資料出錯 民政：將修正 戴望舒故居地址「90號」變「92號」 地契洋名進一步佐證

明報記者 陳亦瀅

中西區會230萬設徑 港大中文學院撰傳意牌

中西區區議會數年前撥款約230萬元在區內設立文學徑，介紹7個文學家生前在香港與區內的關係和事迹，9個傳意牌於去年完成。中西區民政事務處表示，傳意牌內容由區議會委託香港大學中文學院研究及撰寫。本報記者月前兩度到訪薄扶林一帶，其中在4月底觀察有關戴望舒的傳意牌，上面寫有「戴望舒曾在薄扶林道92號林泉居居住」。記者昨日重訪發現，傳意牌已貼出日期為5月發出的「修正告示」，稱林泉居位於薄扶林道90號而非92號。

根據多本有關戴望舒傳記的著作，戴首次南來為1938年，曾與妻女搬到薄扶林道居住。1985年刊出的《香港文學》內一篇戴望舒遺稿〈林泉居日記〉提到，他當年居於薄扶林道的「Woodbrook」。綜合不同著作，其故居有數個英文名，包括「Woodbrook Villa」、「Woodbrook」、「Wood Brook」及「Woodbrooke」等，中文名「林泉居」則由戴所起，位置在薄扶林道、港大網球場斜對面山坡上，屋旁有一條小溪經過。

90號現為工地 92號昔為清山圃

記者曾按有關著作內容實地查證，經過以往設有網球場的港大蒲飛路校園地盤後，在對面薄扶林道遊樂場左邊沿車路行，未幾即見一條樓梯，旁有路牌分別標示薄扶林道88號錦棠小築和90號翠林苑，上望可見梯間有一條小溪，走上樓梯看到錦棠小築，旁邊是已被圍封的工地，根據工地告示，該處為90號，而其前方則見92號利嘉大廈，但無路通往。

記者走回薄扶林道就看到戴望舒事迹的傳意牌，沿旁邊車道而行，中途看到一條樓梯，拾級而上看到有兩條古老石柱，分別寫上「薄扶林」、「清山圃」字樣，經過該兩條石柱向上走便抵達利嘉大廈外。

記者近日分別翻查薄扶林道90和92號土地註冊處文件發現，90號的地契文件出現名為「Woodbrooke」的建築物，而92號的地契文件則提到地主黃金福的地址是薄扶林「Ching Shan Po」（清山圃）。記者繼而在政府檔案處尋找相關地段文件，找到「Woodbrooke」當年的手繪圖則，與書中戴望舒在故居留影的相片對比，發現正門位置與圖則脗合。

中西區民政事務處日前回覆本報查詢表示，去年11月接獲熱心人士指出，根據最新調查研究考證，戴望舒故居是薄扶林道90號，而非多年來眾所以為的92號，亦指出戴望舒在港的相關就業資料；民政處稱，參考考證資料和進一步諮詢港大中文學院教授意見，認同傳意牌有關資料應修正。民政處稱已於傳意牌張貼臨時修正告示，通知市民修訂事宜。

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