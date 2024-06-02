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話你知：78年老牌建商 參建紅隧長江中心

【明報專訊】逾78年歷史的保華建業為本地老牌承建商，多年來業務範疇主要涵蓋商住樓宇、高速公路、 機場跑道、鐵路、隧道、橋樑、道路及社區發展等，部分項目更是港人熟悉的「地標」，如紅磡海底隧道、長江集團中心、中環中心及數碼港等。翻查集團2024中期報告，至去年9月底半年內綜合收入約47.82億元，較前一年同期增約5%，毛利亦增約13%至約2.15億元；至去年9月底集團聘用1899名全職僱員。

根據公司網頁，創辦人車炳榮於上海成立保華建築，完成上海龍華機場、交易所大廈等工程後，保華建築把基地遷至香港。1950年代起，隨着參建多項政府主要工程，保華業務迅速發展，包括興建舊中區政府合署。翻查發展局資料，保華2018年曾為獲批工務工程合約總值最高公司之一。

保華承建的公營房屋項目，過去曾捲入嚴重建築事故，最轟動是2015年公屋「鉛水」事件，當年影響到11條公共屋邨，涉及保華建築、中國建築、瑞安及有利等四大承建商，他們被暫停投標資格8個月至1年，其中保華為10個月。

保華曾獲頒不少獎項，如香港科技園公司委託其承建的數據技術中心和醫療用品製造中心，於香港工程師學會屋宇裝備分部舉辦的卓越建築大獎2023榮獲兩項大獎；BCI Central舉辦的「BCI Asia Awards 2022」，保華建業亦獲選為香港十大承建商之一。

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