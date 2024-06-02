話你知：78年老牌建商 參建紅隧長江中心

根據公司網頁，創辦人車炳榮於上海成立保華建築，完成上海龍華機場、交易所大廈等工程後，保華建築把基地遷至香港。1950年代起，隨着參建多項政府主要工程，保華業務迅速發展，包括興建舊中區政府合署。翻查發展局資料，保華2018年曾為獲批工務工程合約總值最高公司之一。

保華承建的公營房屋項目，過去曾捲入嚴重建築事故，最轟動是2015年公屋「鉛水」事件，當年影響到11條公共屋邨，涉及保華建築、中國建築、瑞安及有利等四大承建商，他們被暫停投標資格8個月至1年，其中保華為10個月。

保華曾獲頒不少獎項，如香港科技園公司委託其承建的數據技術中心和醫療用品製造中心，於香港工程師學會屋宇裝備分部舉辦的卓越建築大獎2023榮獲兩項大獎；BCI Central舉辦的「BCI Asia Awards 2022」，保華建業亦獲選為香港十大承建商之一。