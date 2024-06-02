北都3安置邨保華承建 議員憂倘延誤波及收地

兩項目埋尾 一地盤大火礙進度

專用安置屋邨為房協受政府委託發展的項目，受政府發展清拆行動或市區重建計劃影響的合資格住戶，可免經濟審查入住當中的資助出售或資助出租單位。政府近年全力推展北部都會區，房協配合於區內興建約7000伙專用安置屋邨，部分更可作資助出售單位，以供受新界發展清拆影響的合資格住戶申請。

根據房協計劃，百和路及洪水橋第1B期均預計今年第三季完工，現時已開始「埋尾」階段，要另覓承建商接手未必容易；至於早前發生四級火的洪水橋第2期地盤，進度本已受影響，相信現時要達2026年完工目標會存在更大挑戰。

立法會房屋事務委員會委員梁文廣關注上述3個項目進度，形容不止涉收地安置需要，因北都是香港未來發展的新引擎，若拆遷收地進度受阻延，會波及本港經濟發展，認為當局不能掉以輕心。他稱專用安置屋邨是北都建設重要一環，故工程進度亦要密切關注。

朗然原本季揀樓 房協：仍在籌備

至於朗然早前已接獲近1.3萬份申請表，房協稱本季開始按有關申請類別的優先次序安排中籤者分組選購單位。房協發言人表示，朗然揀樓安排仍在籌備，將適時公布。根據政府規定，房協若更改售樓安排，須通知受影響準買家。