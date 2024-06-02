業界：近年工程資金有限 拖款常見

建造業分包商聯會會長伍新華表示，過去10年間工務工程資金有限，建築商爭相入標，加上建造成本上漲，有些建築商即使中標價不及預算也硬接工程，結果持續出現「十個沙煲九個蓋」甚至「爆煲」，相繼導致未能如期向分包商和工人付款，有時拖三四個月都未出糧，嚴重的更達半年，分包商需墊支款項愈來愈大。

盼《付款保障例》盡快通過

伍又稱，建築商一般需在地盤竣工後付尾數，但現時不少動輒延誤付款五六年，有些拖至7年仍未埋數。他說有建築商被追債數千萬甚至過億元，當中涉多年來多個項目積累的欠款。

新加坡、英國、澳洲等國家已訂立建造業付款保障條例，政府上月向立法會提交條例草案，草案規定付款方須於法例指定時間內付款及回應，並引入審裁機制，以及如付款方沒在限期前付款，申索方有權停工或減慢工程進度，亦有權向法庭申請強制執行裁決。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，建造業拖款問題曠日持久，建築商相對業主較多出現現金流問題，相信條例草案會得到不少支持。不過條例距生效仍有一段時間，謝稱若持份者留意到合約方出現拖款，便要當機立斷考慮終止合作，否則愈輸愈多。