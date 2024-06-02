明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

業界：近年工程資金有限 拖款常見

【明報專訊】上月25日約30名工人在房協資助出售項目「朗然」地盤聚集追討欠薪，有工人稱過百人4月起被拖糧，涉款估計約數千萬元。項目承建商為保華建築營造有限公司，本報早前向保華建業集團查詢，至今未獲集團就事件回覆。另一老牌承建商馮祥記集團今年3月宣布清盤並遣散所有員工，兩間子公司4月被債權人入稟追債。有建造業界人士稱，建築商因現金流短缺而拖薪問題常見，期望《建造業付款保障條例》盡快通過，以改善行業結構問題。

建造業分包商聯會會長伍新華表示，過去10年間工務工程資金有限，建築商爭相入標，加上建造成本上漲，有些建築商即使中標價不及預算也硬接工程，結果持續出現「十個沙煲九個蓋」甚至「爆煲」，相繼導致未能如期向分包商和工人付款，有時拖三四個月都未出糧，嚴重的更達半年，分包商需墊支款項愈來愈大。

盼《付款保障例》盡快通過

伍又稱，建築商一般需在地盤竣工後付尾數，但現時不少動輒延誤付款五六年，有些拖至7年仍未埋數。他說有建築商被追債數千萬甚至過億元，當中涉多年來多個項目積累的欠款。

新加坡、英國、澳洲等國家已訂立建造業付款保障條例，政府上月向立法會提交條例草案，草案規定付款方須於法例指定時間內付款及回應，並引入審裁機制，以及如付款方沒在限期前付款，申索方有權停工或減慢工程進度，亦有權向法庭申請強制執行裁決。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，建造業拖款問題曠日持久，建築商相對業主較多出現現金流問題，相信條例草案會得到不少支持。不過條例距生效仍有一段時間，謝稱若持份者留意到合約方出現拖款，便要當機立斷考慮終止合作，否則愈輸愈多。

相關字詞﹕拖欠 資金流 建造業付款保障條例 建築商

上 / 下一篇新聞