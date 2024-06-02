建商保華捲追薪 政府關注運作 承建22公營工程 跨部門已開會擬備案

本報記者上周四以電話及電郵方式向保華建業集團查詢多項問題，包括是否拖欠工人薪金、是否準備解僱半數員工、是否有分包商追討欠款等，至昨晚截稿前未獲回覆；而當日接電話的職員口頭回覆記者稱，公司運作如常，沒補充。

政府上月初察有地盤停工 黃偉綸統籌應對

據了解，政府早於5月初已留意到有關保華部分項目地盤出現停工或工人開工不足情况，房屋局長何永賢及發展局長甯漢豪已要求同事密切跟進，定期匯報。多於一個消息渠道更稱，近日政府應對層次提升至副財政司長黃偉綸統籌，反映當局嚴陣以待。

兩名消息人士向本報證實，發展局、建築署、房屋署及房協等人員上周四（30日）曾舉行會議，商討應對保華一旦未能按合約如期完工的應對策略，據悉各方已擬定備用方案應付。其中一名消息人士稱，部分項目接近「埋尾」階段，政府和受影響機構需及早籌劃應對措施，但何時啟動仍要視乎事態發展。

發展局房署稱無收拖薪投訴

發展局回覆查詢稱，保華建業旗下6間公司為發展局公共工程認可名冊上的承建商，涵蓋建築、道路及渠務、地盤平整、水務、地基、機電裝置等，其中3間現正承造15項工務工程合約，合約分別由多個不同政府部門管理，包括土拓署、建築署、機電署、路政署、渠務署、水務署和環保署。當局又稱，現時各項工程正施工，無收到拖薪投訴。

發展局又稱，一直有完善機制管理工務工程合約，並密切地監察工程進度以確保順利推展。合約亦設機制應對不同情况，其中包括承建商表現和財務情况。

房屋署回覆稱，保華建業旗下公司有3個房委會上蓋工程，包括將軍澳昭信路、東涌第103區及粉嶺新運路，以及青衣青康路北第一及二期電力裝置分判工程正施工，現時沒工人欠薪。房協稱，一直與保華密切跟進，對方亦承諾盡快妥善處理欠薪事件；其他3個由保華負責的項目百和路、洪水橋第1B期及第2期，並無類似欠薪事件，百和路項目工程仍在進行。

工程涵工務房屋鐵路學校醫院

保華工程範疇廣闊，正負責工程合約涵蓋工務工程、公私營房屋、鐵路、學校、醫院等（見表）。本報向多個業主查詢地盤運作情况，其中保華正負責最少一個港鐵項目，包括興建東涌線延線的東涌東站及軌道改道相關備置工程；翻查資料，項目由保華和中鐵建國際（TUE1202）聯營，預計2029年竣工。本報向港鐵查詢合約有否變動等，截稿前未獲回覆。

翻查保華網頁，港大蒲飛路校園發展計劃預計2025年完工，港大回覆稱一直有密切監督各校園工程進度，並與承建商溝通，評估工程進展。醫管局稱，瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建主要工程由保華建築工程有限公司和中鐵建設集團有限公司聯營負責，工地現運作正常，目標是工程展開後約4年內完成 。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676