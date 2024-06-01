的士車隊牌照收15申請 業界：反應超預期

政府發言人稱，申請人多樣化，除的士業界外，亦有其他運輸業界人士參與，樂見業界反應積極。發言人又稱，相信引入一個全新的的士車隊制度，可讓提供優質服務的車隊在行業中起示範和帶頭作用，透過市場演化逐漸改變行業生態，同時促進不同車隊，以及車隊與非車隊的士之間的良性競爭，提升服務水平和行業形象，讓乘客、司機以至社會整體受惠。

有業外人士參與

政府盼制度改變生態

申請截止後，評審委員會將按早前發出邀請文件內訂明的評分準則，評核所有申請，評分標準主要包括6項，分別是申請人管理能力；車輛質量及安全相關設備或裝置；車隊司機管理及質素；服務水平及客戶服務；網約的士及車隊調派建議；日常營運、維修及應變建議。

有申請者涉400的士

「面對競爭有壓力」

運輸署表示，的士車隊營辦商須於獲批牌照後12個月內開始營運，署方會通過的士車隊牌照條件規管車隊營運和管理，包括就車隊規模、車齡，以及車隊持牌人須提供的服務作出相關要求，例如必須提供網約渠道及電子支付方式，並在車廂內安裝閉路電視系統和提升駕駛安全的科技裝置等。

周國強昨回覆本報查詢稱，其車行申請的車隊牌照涉及約400輛的士。業界早前預料有7至8隊申請，周稱反應比預期熱烈，「很有壓力」，現未知對手質素如何，強調期望帶來改變，以做好的士業。他認為，如政府正視非法「白牌車」問題，相信的士業未來經營環境會改善。