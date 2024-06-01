明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

的士車隊牌照收15申請 業界：反應超預期

【明報專訊】的士車隊牌照申請昨中午截止，運輸署共收到15份申請。署方表示今次擬發5個或以下的士車隊牌照，運輸及物流局和運輸署代表會組成評審委員會，按早前邀請文件內訂明的評分準則，評核所有申請，預計7月公布結果。最終申請數字較業界預期多，申請者之一、的士小巴商總會理事長周國強稱，之前未料反應如此熱烈，面對競爭有壓力，長遠期望車隊制度落實，可為業界帶來新氣象。

政府發言人稱，申請人多樣化，除的士業界外，亦有其他運輸業界人士參與，樂見業界反應積極。發言人又稱，相信引入一個全新的的士車隊制度，可讓提供優質服務的車隊在行業中起示範和帶頭作用，透過市場演化逐漸改變行業生態，同時促進不同車隊，以及車隊與非車隊的士之間的良性競爭，提升服務水平和行業形象，讓乘客、司機以至社會整體受惠。

有業外人士參與

政府盼制度改變生態

申請截止後，評審委員會將按早前發出邀請文件內訂明的評分準則，評核所有申請，評分標準主要包括6項，分別是申請人管理能力；車輛質量及安全相關設備或裝置；車隊司機管理及質素；服務水平及客戶服務；網約的士及車隊調派建議；日常營運、維修及應變建議。

有申請者涉400的士

「面對競爭有壓力」

運輸署表示，的士車隊營辦商須於獲批牌照後12個月內開始營運，署方會通過的士車隊牌照條件規管車隊營運和管理，包括就車隊規模、車齡，以及車隊持牌人須提供的服務作出相關要求，例如必須提供網約渠道及電子支付方式，並在車廂內安裝閉路電視系統和提升駕駛安全的科技裝置等。

周國強昨回覆本報查詢稱，其車行申請的車隊牌照涉及約400輛的士。業界早前預料有7至8隊申請，周稱反應比預期熱烈，「很有壓力」，現未知對手質素如何，強調期望帶來改變，以做好的士業。他認為，如政府正視非法「白牌車」問題，相信的士業未來經營環境會改善。

相關字詞﹕運輸署 的士車隊

上 / 下一篇新聞