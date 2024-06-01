收窄短貴長平 屯馬有車程加7.8% 倍超整體加幅3.09% 新票價6‧30生效

八成車費加幅不多於4毫

去年港鐵整體加價2.3%，逾九成車費上調不多於4毫，今年整體加3.09%，港鐵稱八成車費不多於4毫，即兩成加多於4毫。據本報整理，港鐵今年票價加幅介乎0.1至1.6元，金額加最多的車程繼續是本已是最貴的跨境路線，羅湖／落馬洲至迪士尼由59.2元加至60.8元，增1.6元，增幅2.7%；上水至金鐘加0.7元，至22.2元，增3.3%。

錦上路至大圍/鑽石山

短貴長平差距$1.5變$0.4

港鐵今年「出手」調整屯馬線「短貴長平」，有本地車程加價金額直逼跨境線，加幅亦遠超整體3.09%。現經屯馬線由錦上路往鑽石山車費20.8元，多坐兩個站至更遠的大圍收費19.3元，更為便宜。港鐵在新車費表分別調整兩車程收費後，差距由1.5元收窄至0.4元，惟兩車程均加價，「長平」錦上路往大圍車費大幅加1.5元，至20.8元，加幅7.8%；「短貴」錦上路往鑽石山車程亦加0.4元，至21.2元，加幅1.9%。整體而言，屯馬線西向東往大圍站及顯徑站票價均有顯著加幅，除錦上路出發車程，屯門、元朗出發往該兩站車程亦加逾1元。

除按車程加價，都會票、全月通及屯門南昌全日通亦加價，都會票加15元，至460元；屯門南昌全日通加1元；5款全月通亦加15至25元（見表），全月通新票價7月生效。港鐵另推優惠，7月1日至28日將推為期4周「搭十送一」， 乘搭本地重鐵網絡（機場快線除外）出閘滿10次，可獲一程免費本地單程車程。在指定3個月買全月通和都會票，亦有50元折扣優惠。

田北辰：長短途齊加價

成世拉窄唔到

田北辰表示，今年港鐵雖有嘗試解決「短貴長平」問題，但手法令人不滿；港鐵本可就個別車程票價，在年度票價調整幅度上作加權，以調整不規則車費，若港鐵有心加快解決短貴長平進度，應將「短貴」車程凍價，「長平」車程加價，現在短程及長途一併加價，只會「成世都拉窄唔到差距」，令他非常失望。

港鐵票價結構關注組成員紀俊安稱，港鐵加價調整短貴長平屬意料之內，但今次部分車程「重手」，整體較想像中進取，部分受影響市民或經歷「陣痛期」，但調整不規則收費後，調整整體鐵路網絡按距離收費，定價可更合理。

關注組憂變相「長加長有」

對於港鐵未將「短貴」車程凍價，紀俊安認為港鐵是從市場角度考慮，如屬人流較多車站便照加價，舉例「短貴」車程如烏溪沙至多遊客的尖東，加幅便達2.9%，直逼平均加幅。他分析，當短貴車程仍照加價，會拖慢收窄「短貴長平」差距，港鐵或變相每年均可藉調整「短貴長平」為名，安排路線內不同車程有一定加幅。

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