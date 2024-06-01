明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

收窄短貴長平 屯馬有車程加7.8% 倍超整體加幅3.09% 新票價6‧30生效

【明報專訊】港鐵昨日公布本月30日調整票價，按早前決定整體加3.09%，八成車費上調不多於4毫。新車費表顯示，港鐵今次為解決屯馬線票價「短貴長平」問題，部分「長平」車程大幅加價，錦上路往大圍及顯徑站，以及烏溪沙往南昌站分別加7.8%及7.7%，超過平均加幅逾倍。「長平」加價的同時，「短貴」亦續加，部分車程加3%。實政圓桌立法會議員田北辰批評，要徹底解決短貴長平，港鐵應將「短貴」車程凍價，只安排「長平」加價，現兩者一併加價，「成世都拉窄唔到差距」。有票價關注組認為，今次港鐵調整車價已較「重手」，部分「短貴長平」差距大幅縮窄，但短程不凍價仍令進度緩慢，憂港鐵變相日後或可藉調整「短貴長平」為名，令整條路線價格「長加長有」。

八成車費加幅不多於4毫

去年港鐵整體加價2.3%，逾九成車費上調不多於4毫，今年整體加3.09%，港鐵稱八成車費不多於4毫，即兩成加多於4毫。據本報整理，港鐵今年票價加幅介乎0.1至1.6元，金額加最多的車程繼續是本已是最貴的跨境路線，羅湖／落馬洲至迪士尼由59.2元加至60.8元，增1.6元，增幅2.7%；上水至金鐘加0.7元，至22.2元，增3.3%。

錦上路至大圍/鑽石山

短貴長平差距$1.5變$0.4

港鐵今年「出手」調整屯馬線「短貴長平」，有本地車程加價金額直逼跨境線，加幅亦遠超整體3.09%。現經屯馬線由錦上路往鑽石山車費20.8元，多坐兩個站至更遠的大圍收費19.3元，更為便宜。港鐵在新車費表分別調整兩車程收費後，差距由1.5元收窄至0.4元，惟兩車程均加價，「長平」錦上路往大圍車費大幅加1.5元，至20.8元，加幅7.8%；「短貴」錦上路往鑽石山車程亦加0.4元，至21.2元，加幅1.9%。整體而言，屯馬線西向東往大圍站及顯徑站票價均有顯著加幅，除錦上路出發車程，屯門、元朗出發往該兩站車程亦加逾1元。

除按車程加價，都會票、全月通及屯門南昌全日通亦加價，都會票加15元，至460元；屯門南昌全日通加1元；5款全月通亦加15至25元（見表），全月通新票價7月生效。港鐵另推優惠，7月1日至28日將推為期4周「搭十送一」， 乘搭本地重鐵網絡（機場快線除外）出閘滿10次，可獲一程免費本地單程車程。在指定3個月買全月通和都會票，亦有50元折扣優惠。

田北辰：長短途齊加價

成世拉窄唔到

田北辰表示，今年港鐵雖有嘗試解決「短貴長平」問題，但手法令人不滿；港鐵本可就個別車程票價，在年度票價調整幅度上作加權，以調整不規則車費，若港鐵有心加快解決短貴長平進度，應將「短貴」車程凍價，「長平」車程加價，現在短程及長途一併加價，只會「成世都拉窄唔到差距」，令他非常失望。

港鐵票價結構關注組成員紀俊安稱，港鐵加價調整短貴長平屬意料之內，但今次部分車程「重手」，整體較想像中進取，部分受影響市民或經歷「陣痛期」，但調整不規則收費後，調整整體鐵路網絡按距離收費，定價可更合理。

關注組憂變相「長加長有」

對於港鐵未將「短貴」車程凍價，紀俊安認為港鐵是從市場角度考慮，如屬人流較多車站便照加價，舉例「短貴」車程如烏溪沙至多遊客的尖東，加幅便達2.9%，直逼平均加幅。他分析，當短貴車程仍照加價，會拖慢收窄「短貴長平」差距，港鐵或變相每年均可藉調整「短貴長平」為名，安排路線內不同車程有一定加幅。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕大圍 錦上路 短貴長平 屯馬線 港鐵加價 港鐵

上 / 下一篇新聞