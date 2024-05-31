趙稱戴暗示經費有包底 不知是否黎智英

初選資金無證據來自單一「金主」

綜合庭上證供，民主動力透過網上眾籌平台「GoGetFunding」等，為初選開支眾籌逾340萬元。民動呼籲捐款人提交1000元以下的小額眾籌，超過1000元的捐款並無撥入初選開支，庭上未有證據顯示初選資金來自單一「金主」。

趙家賢在警方錄影會面中供述，他事前與戴耀廷討論眾籌目標，戴着他不用擔心，稱「總之我唔方便講，一定有人包底」和「《蘋果日報》一定支持」。趙稱，「佢（戴）有個暗示緊係咪……其實即係黎智英會喺後面有支持呢？呢個我無從稽考」。趙又補充，自己與黎智英及其助手Mark Simon無溝通，互不認識。

《蘋果》收民動30萬元製作費

趙提及，《蘋果》一方為錄製初選論壇提供場地，最初表示不用錢，後來改稱象徵式收取3萬元，最終向民動發出30萬元單據，趙遂簽發支票。根據控辯雙方「承認事實」，《蘋果》2020年8月獲民動支付30萬元作為初選製作費。初選論壇由《蘋果》、網媒「立場新聞」和網台「D100」等協辦和播放。

（初選案）