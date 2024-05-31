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趙家賢稱初心遭「攬炒」騎劫 被戴耀廷「食住」 初選原意增民主派議席 「盡力配合調查」釐清

【明報專訊】擔任控方證人的4名被告中，前民主動力召集人趙家賢最早與警方落口供。根據錄影會面謄本，趙自言從小到大一心為社會服務，他協助籌辦初選卻遭戴耀廷「騎劫」 及「利用咗我嗰個善良嘅初心」。當趙發現自己有份「砌積木」，達成戴耀廷「攬炒十部曲」的計謀，他「好懊悔」，故認為有責任釐清及盡力配合警方調查，稱他和很多人都無意圖顛覆政權。

稱當時政界被戴牽着走

趙說，他「細個做班長，小學做風紀，中學做總領袖生」，定性自己屬溫和民主派；「教書佬」戴耀廷偏激主張抗爭，他以煽動論述影響本土抗爭派，政界亦被戴牽着走。趙自稱永遠猶如被戴「食住」，無奈在當時政治氣壓下，民動「唔做（初選）又好似唔得」。他重申初心只是藉初選增加民主派議席，早知戴撰文提倡攬炒就不會幫忙。民動副召集人鍾錦麟在審訊則供稱，趙想民動協調但不受理睬。

趙家賢明言香港賴以成功的是《基本法》和一國兩制，香港獨立絕無可能，詫異戴耀廷於港澳辦譴責初選後仍「好自豪好高興」，表示美國國務卿蓬佩奧讚揚初選，心態好像交了功課。

稱抗爭派施壓 扭初選焦點

趙認為美方外交高官表明支持民主派內初選是完全不合理，形容戴設下「防火牆」對他有所隱瞞，令他害怕並生疑不知是否涉及外國勢力。

對於本土抗爭派提出逼使政府回應五大訴求，趙形容他們使市民覺得「傳統民主派民主黨又係賣香港，淨係為議席呀」，向其他參選人施壓，而且召開記者會「曬冷式」宣示抗爭立場，形勢「失控」。趙質疑，本土抗爭派在初選拉票時向公眾「做啲『弄術』」，導致原本合法的初選着重在無差別否決財案。

指電子投票礙務實民主派出線

趙又指稱，戴透過初創公司設計電子投票系統是針對年輕選民、不便長者，戴架空民動及可以扭曲投票結果，有利支持攬炒的本土抗爭派出線，妨礙務實的傳統民主派出線，顯然是操控初選結果。

（初選案）

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