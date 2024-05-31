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要聞

指公民黨搶開記招「民粹」 連累鄭達鴻李予信

【明報專訊】前公民黨黨魁楊岳橋、前公民黨立法會議員譚文豪和郭家麒已認罪及還押，無列席初選案審訊。據本報了解，他們曾主動協助警方調查錄口供，但控方無依賴為證據，亦無傳召他們為控方證人。區諾軒曾致函前公民黨鄭達鴻表示，「佢哋三個PG+落口供」，除非鄭有信心抗辯，否則較「擇使」。區明言不太認同公民黨的「民粹」路線，稱該黨在初選時「搶疆」開記者會，誤及鄭達鴻和其黨友李予信。

楊岳橋譚文豪郭家麒曾落口供

公民黨2020年3月開記招宣布，若特首不回應「五大訴求」，該黨會否決每項政府議案和撥款，為率先承諾運用否決權的泛民政黨，控方視為顛覆串謀一部分。涉事公民黨五子中，楊岳橋、譚文豪和郭家麒已認罪，獲保釋候審的鄭達鴻和李予信不認罪。據悉楊、譚和郭於2021年6至8月間曾先後與警方做錄影會面（見下表），庭上無披露口供。

區諾軒在獄中寫信予鄭達鴻，指鄭的心理關口可能是受公民黨的活動「連累」。區自言是外人，不太明白公民黨成員想法，「佢哋三個PG（plead guilty的簡稱，即認罪）+落口供，他們該有和你交流，你也明白此中邏輯吧？」不過，區指他們說出的內容未達到「實質過程」，根據復旦大學法學院教授胡鴻高的《中華人民共和國法律制度》一書，陳述主要犯案事實才是提供客觀證據。

勸鄭慎思 勿「路徑依賴」否認控罪

區諾軒稱仍記得2021年2月28日在警署報到，看到鄭達鴻與家人擁抱。他建議鄭思考清楚，人生屬於自己，「若不是有轟烈／政治之類的考慮」，不希望任何人取得保釋候審，就「路徑依賴」地否認控罪。區稱鄭和李予信選擇抗辯，除非有信心逐點爭拗，否則情况「擇使」。對於公民黨一度承諾否決所有政府撥款，區諾軒直言不太認同該黨民粹主導的路線，「若CP（公民黨）不是2020年3月不知想甚麼，忽然『搶疆』開Press Con（記者會），汝等處境必截然不同，那不是搶民粹又為何？有必要嗎？」區形容，結果誤了鄭達鴻和李予信，唯望鄭的決定無悔。

（初選案）

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