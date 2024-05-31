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區諾軒：大局已定 棄政治以求存 開審前函鄭達鴻道歉 稱初選「走樣」成苦難

【明報專訊】「35+」初選案大部分被告至今還押逾3年，包括已認罪控方證人區諾軒和趙家賢。根據庭上無完整披露的審訊文件，區諾軒曾向公民黨鄭達鴻撰寫4頁私人信函，道出為控方作證是「放棄政治以求存」。此外，趙家賢曾與警方錄口供，稱初選資金「有人包底」，出資者是否壹傳媒創辦人黎智英則無從稽考。

明報記者 陳家怡 余卓祈

從政多年的立法會前議員區諾軒作供沒詳談擔任從犯證人的因由，但被揭他在踏上證人台前，曾寫信給同曾是港島前區議員鄭達鴻。區藉着4頁親筆信剖白忐忑掙扎，自言完全無預計要為初選付上以年計的監禁，強調這絕非公民抗命，而是一場苦難。區交代受立場保守的一方「託付」，若他不作證，他會替認罪的被告不值，直言「放棄政治以求存」，冀自己沒令眾人太失望。

「道旁兒叫得激一激

卻是枱面人物找數」

去年初選案開審前，區諾軒私下撰信予前公民黨鄭達鴻向港島參選人致歉，稱其他選區的事態「走樣」，他因無法保護各人自覺於心有愧。區形容是次初選是苦難，以「殺君馬者道旁兒」總結。翻查資料，此句可追溯五四運動發生後，改革北大的時任校長蔡元培請辭離京時，亦曾留下該字句，以表倦意。區續稱「道旁兒叫得激一激，卻是枱面人物找數」，似乎意味初選期間有人在旁吶喊，牽連無辜的主持人物受害。

還押兩年嘆苦 只望事件早了

區談到，他2009年起在政壇工作多時，已感疲倦，原本打算幫忙辦初選後轉行攻讀博士、「做學棍」，沒料到因此身陷囹圄。他說：「這個世界不必然有公道可言，人世故了，覺得在有限的力量下改變能改變的，已是難得。」區嘆謂還押兩年日子辛苦得很，對家人罪咎感沉重，亦不想別人做錯決定承受不必要的苦，只願事件早日完結，各人繼續過自己的人生。

至於成為控方證人，區諾軒早前作證稱，供述初選始末是希望為被告找到好的求情。而在信中，他指當中「關口」涉及賠上名聲和失去他人信任，關注涉案資料眾多，他不時想「究竟有同冇人講，係咪已不太有分別」。他提及參考呂世瑜案等，考慮到國安法鼓勵自願作供獲取減刑，但根本「大局已定」的話，還能影響多少。

稱被不認同否決權者託付

不行動「可能坐到X年」

區自言站在浪尖並思索數月，起初僅知前公民黨楊岳橋錄口供（見另稿），區最擔憂是作證會否傷害到人，然而有不認同否決權的人託付他，法庭也不太可能接納他只從辯方角度敘事。區直言「再加上不行動的話，可能坐到X年也不會出得番來」，於是選擇當證人。他又引述前支聯會副主席鄒幸彤說控告某程度是場政治，「而我放棄政治以求存」。

不知以後「能否立於天地之間」

區表示「在人生死存亡之際」，別人如何看待他作證屬次要，而且世事難料，他希望調整以無常態度面對。他估計最殘酷的是可能一兩年後，「人家連何謂『民主派』也不太concern（關心）了」。

區形容民主運動總是牽牽絆絆，並且伴隨代價，又稱Tiff（認罪被告袁嘉蔚洋名）很不喜歡他，使他心如刀割。他盼審訊後「對得住人之為人」，結尾寫道「區某氣數已盡」，不知以後「能否立於天地之間」，着鄭達鴻珍重。

（初選案）

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