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要聞

闡泛民罪成理由 官：資深議員必知政府拒五大訴求

【明報專訊】民主黨黃碧雲和林卓廷、社民連梁國雄和人民力量陳志全等傳統泛民，昨在初選案被判串謀顛覆國家政權罪成。綜合判辭，法官指「五大訴求」是不可能達成的追求，各人從政多年，肯定知道政府絕不接受「五大訴求」，亦肯定知悉否決財案會帶來嚴重禍害。

黃碧雲和林卓廷無自辯作供。法官昨稱，黃具議會經驗，一定知道政府永遠不會認同五大訴求，亦必然知道「無差別」否決財案會引發憲制危機，癱瘓政府運作。時任民主黨主席胡志偉在國安法生效後，曾承諾否決財案。基於「共謀者原則」，法官對胡的言論給予完全比重，裁定黃和胡採納同一立場，冀無差別否決財案。至於林卓廷，法官指他就任立會議員近4年間，從未通過任何財案，但基於黨友的言行證據，肯定他會「無差別」否決下一份財案，裁定罪成。

梁國雄並無出庭自辯。判辭提到，社民連曾用「爭奪全面否決權」字眼發文，主張立會過半可取得否決權，顯示梁知悉運用否決權的協議。法官認為梁是資深政治人物，肯定知道多數議員持續否決財案的嚴重後果，裁定梁罪成。

社民連用「爭全面否決權」字眼

官指梁國雄定知後果嚴重

曾在街站主張否決財案的陳志全曾自辯稱，當時語氣較強烈，並非說真心話。法官拒納該說法，批評陳嘗試淡化對初選計劃的參與，陳顯然主張「無差別」否決。至於何啟明和施德來自辯時解釋，議員可利用否決權與政府談判，法官批評何肯定知道政府絕不接受五大訴求，特首拒絕回應五大訴求只是否決財案的藉口。法官亦拒納施德來主張與政府談判的說法，稱施承諾兩次否決財案，若最終無兌現承諾，會令民協「政治自殺」，遂判罪成。

（初選案）

相關字詞﹕陳志全 梁國雄 林卓廷 黃碧雲 初選案 47人案

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