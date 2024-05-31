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闡抗爭派罪成理由 官指何桂藍最激進 與戴提倡相同

【明報專訊】初選案中受審的3名抗爭派均被裁定罪成，其中網媒「立場新聞」前記者何桂藍，法官認為她重申利用立選觸發憲制危機，無疑與戴耀廷所提倡的相同；何在抗爭派記者會上，未有於岑敖暉談及否決權後提出反對，亦正正因他們說出了何的想法；法官形容何是最激進參選人之一，欲剷除現有制度、反對一國兩制。至於發起「三投三不投」聯署的吳政亨，法官認為吳不是組織方，但擁護攬炒主張及協助立會過半，主動協助戴。

針對何桂藍，法官指出，不爭的是她有出席新界東兩次會議，其間戴耀廷傳送協議文件檔案，何完全知悉字眼是「運用」否決權，法官裁定她有收過文件。何認為參選人須在文件簽署以示公眾，並稱未曾從組織者收到文件以供簽署，因此認為運用否決權一事從來未達共識；法官質疑若屬實，她理應有就此跟進，認為她無投訴是因為她對協議文件滿意，裁定其證供不可信。何另供稱參選只欲鼓勵市民投票，法官指這與其帖文有出入，她實冀進入議會「破局」以落實全新政制。

鄒家成發起墨落 「填戴留白」

另一抗爭派被告鄒家成發起「墨落無悔」聲明，被裁定為填補戴耀廷的留白，他供稱會向政府施壓，敦促回應五大訴求，又說會審視財案投票，法官認為與其帖文明顯相反，拒絕接納證供。鄒評估立會過半是不可能但繼續參選，法官指他顯然與戴一樣抱持希望，對計劃有信心。法庭亦不接受鄒辯稱在論壇談及動武僅是自衛，法官認為他作為本土抗爭派，目的是入議會拉倒政府，亦非反對岑敖暉的說法。

時任醫管局員工陣線主席余慧明同樣稱會因應五大訴求而投票，她表明攬炒破局、推翻政權，法官認為余雖沒開會，但她與戴耀廷達成協議。法庭亦不接納余作證稱會以否決權作為籌碼與政府談判，反之她無意與視之為極權的政府談判，肯定她會與民主派聯手無差別否決，她和何桂藍均有意圖削弱政權正當性。

吳政亨沒組織初選 官：表態撐

至於筆名「李伯盧」的吳政亨，他沒開會卻得悉協議文件寫有「會（積極）運用」基本法賦予的否決權，亦知道民主黨沒簽「墨落」聲明。吳受訪時說過若在「墨落」和初選二擇其一，他會選擇初選，法官認為這不等於他反對涉案謀劃，他曾形容各區採納上述否決權條款是「好消息」。法官留意到吳發起「三投」聯署，不是「35+」計劃組織方又或參選人，但吳與戴耀廷有信息來往並感謝戴為港付出，表示願盡力協助戴，希望初選成功，而戴將協調會議內容告知吳。

（初選案）

相關字詞﹕吳政亨 余慧明 鄒家成 初選案 何桂藍 47人案

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