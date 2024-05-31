同屬參選 公民黨執委罪成新人罪脫 鄭達鴻參與黨內選舉籌備會 官拒信納不跟黨立場

法官昨在判辭交代李予信脫罪理據時稱，李屬公民黨的新人和低層成員，很遲才被徵召出選。2020年3月公民黨召開記者會，李同日轉載公民黨「議會過半 反制政府」帖文，但他當時尚未是參選人，沒出席協調會議。李於6月申請透過黨內徵召機制出選失敗，他於6．12活動被捕保釋後才接獲通知參加初選。事前抗爭派發起「墨落」聲明，法官指李對於公民黨簽署不知情，未能肯定他是否同意聯署。

李予信追隨鄭fb帳戶

官：非有力推論證認同鄭

控方曾指，鄭達鴻發帖文表示他與黨友將否決財案達到五大訴求，而李予信有追隨鄭達鴻的facebook帳戶，推論李認同鄭。法官昨稱不認為控方說法是有力推論，指李沒在帖文或選舉論壇表明以否決迫使政府回應五大訴求。

判辭屢提梁家傑 未列共謀者

已認罪的楊岳橋在公民黨記者會許下承諾否決議案，法官指鄭曾參與黨內選舉籌備會議，提前得悉該黨主席梁家傑、已認罪的黨魁楊岳橋和黨員譚文豪認同黨應參與戴提倡的謀劃。法官關注，梁家傑、楊岳橋和譚文豪會上發言意指戴倡導的「35+」計劃，和戴主張相符，而且不認為郭榮鏗與認罪的郭家麒席間發表意見和上述3人不同。郭榮鏗被控方列為「共謀者」，但梁家傑不是「共謀者」。

相比李予信，法官指鄭達鴻擔任公民黨執委數年，早期已有望成為參選人；鄭身為區議員並修讀法律多年，渴望如同其他黨員一樣當律師，鄭定能預視楊在公民黨記者會發言，但鄭沒反對。鄭供稱「墨落」具彈性，法官駁回該說法，又認為他難以申請豁免跟黨投票，不接納他會冒政治前途風險去違背黨的承諾，最終裁定鄭罪成。對於區諾軒私下寫信給鄭，法官認為區無法道出鄭的心態，決定考慮證據時不予比重。

至於罪脫的大律師劉偉聰，法官形容劉是帶點自負的人，他作供不時展示自己的學識。雖然劉的名字出現在「墨落」，但其fb專頁沒轉載該聲明，法庭不肯定他有否簽署，並接納他知道時已陷入進退維谷的困境。

劉偉聰名現「墨落」

官指難證簽署

法官認為，劉在初選論壇如他自辯所說是一時口誤，劉想說「你哋」的參選聲明，而非「我哋」的聲明；由於劉沒表示否決財案或主張五大訴求，劉是否認同無差別否決財案存疑，未能裁定他意圖顛覆國家政權，遂判罪名不成立。

明報記者

（初選案）