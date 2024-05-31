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要聞

歐美澳質疑打壓政治活動 京：不能打民主旗號違法

【明報專訊】初選案裁決全球矚目，美國、歐盟、澳洲及英國均發聲明表示關注，其中歐盟聲明提及，被定罪14名不認罪被告因參與和平政治活動而被懲罰，標誌本港基本自由及民主參與進一步惡化。在北京，外交部堅決反對個別國家藉案件干涉中國內政、抹黑和破壞香港法治。

歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳（Thomas Gnocchi）昨午到法庭旁聽，被問對裁決看法時稱不多加評論，亦未有回應裁決會否影響外界對香港印象及引發歐盟制裁等，但稱歐盟一直密切留意民主抗爭及國安法案件。該辦事處其後發聲明，深切關注案中被告因政治動機被起訴，以及大多數被告長期審前拘留及被拒保釋，案件令人質疑香港是否仍維持對外開放和多元化。

美國駐港澳總領事館發言人表示，美方嚴重關注裁決，質疑初選案被告只因「和平參與正常的政治活動」遭起訴及面臨監禁，呼籲釋放被告及其他政治犯。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）發聲明稱，澳洲政府強烈反對香港以《港區國安法》逮捕及向民主派等施壓，又稱其中一名罪成被告吳政亨為澳洲公民，對裁決深切關注。

英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏（Anne Marie Trevelyan）稱裁決只會進一步損害香港國際聲譽，並發出信息稱港人無法安全及有意義地參與和平的政治辯論，她又呼籲香港當局結束國安法起訴並釋放所有被指控的人。

外交部發言人毛寧稱，中央政府堅定支持香港特區執法和司法機關履職，懲治各類危害國安行為。她稱本港是法治社會，有法必依、違法必究屬基本原則，任何人都不能以民主旗號從事違法活動，並企圖逃脫法律制裁。

鄧炳強：圖顛覆屬「悲傷故事」 無人得勝

本港保安局長鄧炳強昨傍晚見記者稱，從審訊可見外部勢力不斷抹黑司法機構等，反映外部勢力及代理人仍虎視眈眈，企圖影響法庭判決。被問裁決是否反映政府取得重大勝利，他稱「案中無人得勝（there is no winner out of this case）」，認為部分人意圖顛覆香港是個「悲傷故事」，當局阻止有關行為，避免港人受苦。

（初選案）

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