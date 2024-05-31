非法手段裁涵非武力 拒審財案屬濫權違憲

根據國安法第22條，任何人以武力、威脅使用武力或「其他非法手段」旨在顛覆國家政權，即屬犯罪，其中非法手段的範圍受關注。辯方提出多項關鍵法律爭議，包括在「同類規則」（ejusdem generis）普通法原則下，非法手段應和條文前述的武力手段類別相近。法官昨拒絕接納。

引譚得志案判辭 稱原意防各式危國安

法官首先引用人大訂立國安法的「5．22解釋」稱，鼓吹港獨、侮辱國旗和癱瘓立法會等非暴力行為，均可破壞國家安全。另根據「譚得志煽動文字案」上訴庭判辭，「惡意傳播錯誤信息」正是非暴力的危害國安行為。法官認為，國安法旨在防範任何危害國安行為，顛覆罪範圍不會限於武力或威脅武力手段。

官：按辯方解讀 立會放毒氣無罪

法官提到，若辯方認為非法手段僅限武力行為，意味有人攻擊立法會通訊系統、在立法會設施釋放有毒氣體等，都不會受國安法懲治。法官認為，若採納辯方狹窄解讀，會違反國安法立法原意，亦是荒謬、不合情理和不合邏輯。

庭上另一法律爭議是《基本法》第104條規定立法會議員就職時宣誓擁護基本法。控方指控初選參加者提倡「無差別」否決財案，或沒擁護基本法。法官考慮後裁定，立會不應自動通過政府的財案，但若大多數議員無視內容優劣否決財案，迫使政府順從議員政治議程，有違基本法104條；若有關行為具意圖破壞政府或特首權威，更不在話下。

辯方曾引用《立法會（權力及特權）條例》稱，立法會議員運用否決權力或享有議會特權。法官反駁，議會特權並非絕對特權，加上本案串謀計劃不涉及任何議會程序和言論，控方指控各人未進入立會就參與謀劃，故特權法保障不適用於本案。

（初選案）