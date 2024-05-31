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脫罪兩人離法院不欲多言 李：想同家人飲茶 劉：自己非焦點

【明報專訊】16名不認罪被告在118日審訊後昨早裁決，自被捕歷時近4年。獲保釋10人早上9時起陸續抵達西九龍裁判法院，還押6人則由囚車押到。法官開庭時隨即宣讀裁決，罪名不成立的劉偉聰和李予信成為焦點，兩人步出法院時遭傳媒包圍，惟因律政司擬就罪脫裁決上訴，兩人均不欲多言，其中李說「𠵱家想同屋企人飲茶」。

社民連5人法院外請願被捕

司法機構昨預留410張籌供公眾旁聽，排隊頭的70歲婆婆稱前晚約6時已到場。警方在附近設路障檢查進入法院車輛，反恐特勤隊在場戒備，「劍齒虎」裝甲車亦在附近巡邏。社民連成員陳寶瑩、黃浩銘等5人在法院外請願，遭警方以「在公眾地方行為不檢」拘捕。

臨近早上10時開庭，16名被告全在法庭內等候。被告黃碧雲、彭卓棋和陳志全等輕聲交談，楊雪盈向親友微笑展示兔子手勢，黃碧雲一度叫喚丈夫處理手機等個人物品，楊雪盈笑言自己的已處理好。被告施德來與民協主席廖成利於入庭前擁抱。還押的林卓廷出庭時，有旁聽親友站立向他揮手，法庭保安隨即阻止，「唔好揮手，坐低！」

法官在數分鐘內宣讀裁決後散庭，法庭書記隨即向辯方派發300多頁書面判辭；其間梁國雄揮手道別，鄭達鴻隔着玻璃與親友手碰手，與其餘12名罪成被告步入囚室。到庭旁聽的大律師吳靄儀認為裁決過程「好倉卒」，若法庭能先解釋裁決理據，再派判辭摘要會更好。

脫罪的劉偉聰及李予信於庭外被問及律政司提上訴，劉稱「上訴係律政司權利」，強調自己非昨日焦點，重點是法院判辭。被問及心情如何，劉說「唔識講，多謝咁多位、所有關心我哋嘅人，希望大家繼續關心案入面其他人」。李予信表示心情「好平和」，感謝眾人關心，「我係睇到都感受到大家嘅愛」。

（初選案）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 李予信 劉偉聰 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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