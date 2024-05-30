「小彤群抽會」案多拘一人 前日被捕者妻

警方昨稱，調查顯示一名還押中的女子透過至少6名被捕人，上月起以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，以及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。除正還押的鄒幸彤，其餘被捕者正被扣查。

據悉，前日被捕者除鄒幸彤外，其餘5人為鄒母劉華珍、前支聯會常委劉家儀及關振邦、荃灣前區議員陳劍琴及牙醫李盈姿。本報昨向牙醫管理委員會查詢會否跟進李盈姿情况，以及李有否向牙管會申報被捕，該會回覆時引述《香港牙醫專業守則》稱，牙醫若被裁定可判處入獄的違法行為，不論有否被判入獄或上訴，均須主動在定罪後一個月內向牙管會報告，否則可被視為不專業行為而對其採取紀律行動。

牙管會：定罪後要申報 社工局：須盡快通知

陳劍琴本身為註冊社工。社工註冊局主席回覆本報表示，不評論個別個案情况，並稱《社會工作者註冊條例》訂明任何社工須在被控或被裁定犯罪後的合理切實可行範圍內，盡快將書面通知送達社工註冊局，指明被控或被裁定的罪行性質。