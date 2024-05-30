劉澤星暫任健康副校 教授：醫學院近年遭踐踏

港大近年校政風波不斷，校長張翔去年5月被指缺席醫學院內科學系100周年慶祝活動，觸發誠信問題並捲入獨立調查風波，校長與醫學院關係早已惹校內人士關注，而今次校委會將醫學院長加至大學管治團隊。港大校委會於本周二突然處理數名副校長暫任安排外，亦增設「Vice-President（Health）」和「Vice-President（Business）」兩個副校長職位，由劉澤星及經管學院長蔡洪濱暫任，即時生效，任期至明年底。

稱行外人掌升遷「很弊」 料任命與權鬥有關

該不願具名醫學院教授稱，醫學是一門複雜專業，有必要在大學管治層面有聲音反映，故填補具醫學背景的副校長討論實際已醞釀多年。該教授說，自譚廣亨離任後，大學管理團隊對醫學專業愈來愈欠尊重，尤其人事升遷方面，「不是由醫學（背景的人）處理是很弊」。

該教授稱，張翔上任後未正視填補人選的訴求，認為校委會今次動作與主席王沛詩和張翔的鬥爭「絕對有關係」。

港大牙醫學院近日陷入牙管會評審爭議，該教授稱醫學院與牙醫業界關係密切，相信由劉澤星兼掌兩個學院，更能反映醫學專業。但該教授說醫學院長本身有一定法定責任，兼任副校長「是沒有辦法的辦法」，日後由其他人選出任更佳。