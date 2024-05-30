港大增至9副校 新舊人5：4 張翔斥王沛詩「突襲」 對學校傷害不可挽

張稱事前無獲諮詢 擬視情况向傳媒交代

本報昨獨家報道港大校委會前日開會，會上張翔即場對校委會任命表示震驚及反對。本報昨接獲張翔「向朋友發放的信息」，他指明校委會主席王沛詩「突襲」（ambushed）提出審議副校長人選，自己事前無獲諮詢。張翔稱，原任首副王于漸、原副校長（學術發展）宮鵬前日起調職，安排有違二人意願。張翔又說，校委會的決定對港大造成根本、不可挽回的傷害（fundamental and irrevocable damage），亦可能導致港大失去被尊敬的領袖，他透露正考慮幾日內視乎情况向傳媒交代事件。本報昨向王沛詩查詢，未獲回應。

本報昨亦向港大查詢，最新副校長按何原則揀選、張翔會否覆核並推翻決定、各副校長職位遴選進度，校方由事發至今未回應。港大校網「大學主管人員」名單截至凌晨零時未更新。

6人屬「暫任」 任期長過王沛詩

港大昨傍晚於校網上載校委會周二討論事項，臚列最新副校長名單（見圖），即時生效。當中6人屬「暫任（interim）」性質，同時新增兩個全新副校職位，包括副校長（健康事務，Health）、副校長（商業事務，Business），分別由港大醫學院長劉澤星、經管學院長蔡洪濱出任（見另稿）。各新人選副校任期直至2025年12月31日或校委會另行決定。翻查資料，不少港大校委任期今年內結束，包括主席王沛詩，任期至12月31日，即新的暫任副校長任期超越王沛詩任期。

消息：人力委會質疑設署理職 倡用固定人選

校委會文件指出，收到人力資源政策委員會（HRPC）主席口頭報告，以及因應HRPC上月會議草擬的紀錄，校委會經充分考慮（After due consideration）通過今次9人副校名單，但未交代按何原則揀選各人。消息稱，前日校委會上HRPC批評港大管理層，包括質疑管理層設「署理（acting）」職務，認為應改用較固定人選。根據原先副校長名單，僅王于漸兼任「署理」行政及財務副校長一職，意味今次人事變動的矛頭亦指向王。

知情人士批架空程序「實為奪權」

有港大知情人士向本報說，校委會前日突然主動提出審議副校長人選，做法架空現有遴選副校長的程序，有違一般由校長向校委會建議暫任副校長的既有做法，質疑「有人以加快填補副校長職位為由，實為奪權」。

最新港大副校長佈局由4人變成9人，暫任首副由化學系講座教授任詠華出任，她是香港科學院創院院士及中國科學院院士。本報前日向她查詢，尚待回覆。

另外，曾在2019至2021年暫任副校長（大學拓展）、港大電機電子工程系講座教授田之楠，將「重返」港大管理層，校委會前日通過田暫任行政及財務副校長。副校長（教學）何立仁、副校長（研究）申作軍職位不變，前者任期本來即將屆滿，校委會前日通過延續其任期至另行決定。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676