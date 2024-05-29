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湯家驊稱關鍵在目的 「談悼六四犯罪機率很低」

【明報專訊】下周二是六四事件35周年，前支聯會副主席鄒幸彤等6人涉透過社交網站發表對六四感受並分享昔日悼念活動，被當局以煽動罪拘捕。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，大多數市民沒有計劃挑起仇恨，談論及悼念六四「犯罪的機率非常低」。對於市民談論及悼念六四會否犯煽動罪，他指犯罪與否重點在於其目的，如一般人沒有意欲藉六四引起仇恨，就不會違法；市民應為自身言論負責任，但毋須過分恐慌。

律師兼立法會議員謝偉俊表示，「如果純粹感嘆、哀悼、悼念，希望日後不會再有這些事，應該無問題」。至於公開悼念六四，他着市民小心，別當「白老鼠」，又表示應避免分享涉案帖文，以免被視為發布煽動內容。

陳弘毅：「平反」不同理解 未必涉憎恨

港大法律學院講座教授陳弘毅認為，如果純粹談論或悼念六四，例如發表「平反六四」口號，背後可以有不同理解，不一定關乎憎恨或藐視政府，「是否講4個字就足以犯法？」若提及「結束一黨專政」較大可能觸犯煽動罪。他強調目前沒有單純牽涉六四言論的煽動罪案例，是否違法需待法庭裁決。

《基本法》23條立法修訂煽動意圖罪後，將最高刑罰由首次定罪判囚兩年，增至監禁7年，倘涉勾結境外勢力最高可囚10年。條例加入禁止引起對中國根本制度的憎恨、藐視或離叛，並列明無需證明煽惑擾亂公共秩序或煽惑暴力的意圖。

警方近日亦開始查問民主派在今年六四的計劃，前區議員朱江瑋說昨收到警方來電詢問，他暫無計劃在六四當日有行動。前支聯會副主席蔡耀昌、前常委趙恩來、社民連主席陳寶瑩均表示，警方至今沒聯絡他們，其中陳寶瑩稱六四當日是否有行動仍待內部商討。

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