帖文倒數記六四35年 沒平反口號 提支聯綱領

保安局長鄧炳強昨日說，被捕者涉透過facebook專頁「小彤群抽會」發表煽動內容。專頁於去年5月18日設立，截至昨晚共有逾4000個讚好，facebook顯示專頁管理人員所在地包括英國。

「小彤群抽會」去年設立 有管理員在英國

專頁提到今年是六四35周年，故自上月30日起，計劃以倒數35天方式分享鄒幸彤多年來悼念六四的個人經歷，至前日已發布29則關於六四的帖文。內容主要圍繞鄒的經歷及昔日新聞，包括六四燭光集會情况、支聯會每年發起「六四長跑」及放風箏等活動。專頁沒有發表「平反六四」等口號，不過昔日活動的相片有「平反六四」字眼；有帖文憶述支聯會以往動員大量義工，提及該會綱領，包括「平反八九民運」、「結束一黨專政」、「建設民主中國」等內容。

有帖文表示，去年六四有人手持花束在維園噴水池被捕，質疑此舉違反了什麼法例；亦有指「天安門母親」被內地當局「監控、騷擾、打壓、恐嚇」。每則發文結尾均附標籤，包括「釋放所有政治犯」、「自由幸彤」等。

專頁邀請經歷過六四事件，或在內地和香港生活的人，分享與六四相關的回憶，並沒有呼籲市民在六四當日作任何行動。除六四外，專頁近日有就法庭批出反修例歌曲《願榮光歸香港》臨時禁制令，發表鄒幸彤的看法。