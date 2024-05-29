被捕3人曾任支聯 兩人去年絕食被捕

鄒正還押大欖 另涉國安案

支聯會2021年拒應警方國安處要求交資料，鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光被裁定沒有遵從通知規定提供資料罪罪成，各判囚4個半月。3人提出上訴，高院法官上月拒絕批出上訴許可。另外，支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪，案件上月在高院進行案件管理聆訊，法官稱不會在今年開審。

曾稱母政治啟蒙 近年多囑守法

65歲鄒劉華珍為鄒幸彤母親。翻查資料，鄒幸彤2021年接受「獨立媒體」專訪曾表示母親是其政治啟蒙，帶着讀小學的她去維園參加集會，從此埋下種子。不過鄒說自從六四集會遭禁止，母親態度亦有轉變，多次叮囑她要堅持守法。

51歲劉家儀及52歲關振邦均為前支聯會常委，兩人去年6月3日在維園噴水池外宣布絕食悼念六四，被警員帶走，涉作出具煽動意圖的作為被捕。劉家儀同為「天安門母親」成員。關振邦任支聯會義工逾20年，2017年七一國家主席習近平訪港，關到尖沙嘴展示「我要真普選」橫額及示威，遭警員鎖上手銬帶走，後來他入禀小額錢債審裁處向律政司長索償5萬元，經審訊後被裁敗訴，須付1.2萬元訟費。

牙醫去年悼念被捕 前區議員曾轉發「群抽會」帖

55歲牙醫李盈姿去年6月3日涉在維園附近悼念六四涉煽動被捕；去年七一她在銅鑼灣被警員截查，在袋中搜出幾張標語，在警員陪同下離開。另外，她與社民連主席陳寶瑩等共10人被票控，指他們於去年4月至5月三度擺街站，案件押後至8月再訊。李盈姿亦被指前年3月在西九法院外送囚車，被控違反限聚令，審訊後裁定罪名不成立。

37歲陳劍琴是註冊社工，曾任荃灣區議員，她於2020年10月出席賢學思政街站活動，兩度被票控違反限聚令，其中一張傳票獲撤控，另一傳票經審訊後脫罪。其facebook專頁自去年多次轉發「小彤群抽會」帖文，她去年在自己創立的文具精品店放置34個電子蠟燭悼念六四。