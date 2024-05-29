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指藉敏感日煽動 引23條拘鄒幸彤 涉專頁「小彤群抽會」發帖「挑起仇恨」 鄒母等5人同被捕

【明報專訊】警務處國家安全處昨日首次引用針對《基本法》第23條立法的《維護國家安全條例》，拘捕還押中的前支聯會副主席鄒幸彤等6人，案情指鄒幸彤透過另外5人，上月起在facebook專頁「小彤群抽會」，利用「某個將至的敏感日子」，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的仇恨，及意圖煽動組織非法活動。被問是否提及「六四」便有可能犯法，保安局長鄧炳強回應說「當然不是」，他指「那個課題並不是最重要」，稱利用「課題」煽動憎恨政府才會違法。

警方國安處昨拘捕5女1男，年齡37至65歲。據悉，被捕者除了被囚大欖女懲教所的鄒幸彤外，另外5人為鄒母劉華珍、前支聯會常委劉家儀及關振邦、民主派前荃灣區議員陳劍琴及牙醫李盈姿。警方根據法庭手令，搜查其中5名被捕者的住所，檢取一批與案有關物品，包括涉嫌曾用作發布具煽動意圖信息的電子通訊裝置。

警指上月起發帖 涉違24條「煽動意圖罪」

警方指他們自今年4月起，涉以匿名方式在一社交平台專頁，利用「某個將至的敏感日子」，持續發布具煽動意圖的帖文，引起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民組織或參與危害國家安全及非法活動，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條的「煽動意圖的相關罪行」。

提「六四」可能犯法？

鄧炳強：日子不重要 關鍵用「課題」煽恨

鄧炳強未正面回應「敏感日子」是否「六四」、市民在網上或公開悼念是否違法，以及該專頁中什麼內容涉嫌有煽動成分。他稱「日子本身並不重要」，而是利用該些「課題」煽動市民憎恨政府和危害國家安全才是案中的犯罪行為。

鄧炳強確認涉事社交平台專頁名為「小彤群抽會」。該專頁提到今年是六四35周年，故自上月30日起，計劃以倒數35天方式分享鄒幸彤多年來悼念六四的個人經歷（見另稿）。本報昨向facebook查詢會否將該專頁或其內容下架，截稿前未獲回覆。

至於被問到正在還押的鄒幸彤如何指使5人發布煽動信息，鄧炳強表示鄒串同另外5人運作該專頁，實際操作在日後的檢控過程中，「大家就會看得很清楚」，由於案件正在調查，不便透露細節。

稱行動依法 無異文明地方

鄧炳強強調《維護國家安全條例》生效至今兩個多月，市民繼續享有法例下保障的權利和自由，包括言論自由與批評政府的自由，重申是次案件中的被捕者並非單純批評政府，而是涉嫌煽動市民作出一些危害公共安全、公共秩序和國家安全的行為，又表示警方的執法行動完全是根據證據、嚴格依照法律進行，「是必要並必須的」，做法亦與全世界文明地方的政府一致。

他表示，近期外部勢力依然死心不息，繼續意圖干預本港事務，並製造事端，亦有潛逃海外的人繼續勾結外國勢力影響國家安全，即使本港走向「由治及興」仍不能掉以輕心；他並引述法庭近期就涉及煽動意圖的案件的裁決指，散播謠言、錯誤信息或虛假文宣，可導致嚴重社會動盪和混亂、威脅國家存亡，甚至是領土完整和政治獨立。

鄧補充說，煽動及危害國家安全的行為可以各種形式出現，雖然部分行為或不涉及暴力，但造成的破壞與涉及暴力並無差別，提醒市民在「將至的敏感日子」會有人繼續試圖煽動他人作出危害國安的行為，呼籲市民不要受煽動作出相關行為。

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