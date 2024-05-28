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推徵費3年花1.77億 本年度預算5.8億

【明報專訊】政府過去多次表明會因應垃圾徵費而額外撥款推行減廢。根據政府早前回覆立法會議員特別財委會會議查詢，政府過去3個年度共花約1.77億元落實和推行垃圾徵費，當中宣傳推廣佔3000萬元；而原定今年落實徵費的2024/25年度，政府預算推行垃圾徵費的開支約5.8億元，按年增長約3.8倍，涉及人手編制進一步增至72人。

財案預算收入17.9億

垃圾徵費帶來的收入，原定可抵消有關支出，惟政府昨公布暫緩徵費，意味將來只有支出但無收入。政府年初公布的《財政預算案》披露，當局估計8月1日實施徵費後，2024/25年度會為庫房帶來17.9億元收入，較之前估計8億至10億元多。事實上，政府推動垃圾徵費時已表明，會投入與收入相若的資源以推動減廢回收。

議員問指定袋須否賠償 謝：無規定產量

除推動徵費涉龐大開支，翻查政府物流署公告，環保署去年就生產指定袋批出9份合約，總值約11.5億元。立法會議員江玉歡昨出席立法會環境及食環事務委員會聯席會議稱，政府與指定袋供應商已簽訂合約，會否因暫緩徵費而要賠償，又稱製造指定袋牽涉公帑，問政府會否考慮低價出售指定袋以收回部分成本。

環境及生態局長謝展寰回應稱，政府與指定袋供應商的合約，並無規定要生產多少個指定袋，政府會按合約條款與供應商商討，當中不存在指定袋數量是否達標的問題。

至於以低價賣袋，謝稱政府現時會集中宣傳及教育工作，若平賣指定袋會令市民有誤解。

（垃圾徵費）

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