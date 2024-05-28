陳智思：不徵費始終面對垃圾圍城 稱今天所見問題同2012諮詢 市民習慣難改

促政府增配套 免大損回收意欲

陳智思表示，可持續發展委員會早於10多年前（2012年）就垃圾徵費諮詢公眾，與今天看到的問題一模一樣，因要改變市民生活習慣難度很高，而香港的居住模式，處理垃圾方法亦很特別，跟外國不可相比。

陳智思又說，明白今天經濟差的環境下，垃圾徵費對很多人有很大壓力，但他希望市民思考，堆填區容量始終有限，明年啟用的焚化爐僅處理不到全港三分之一垃圾量，「今日押後（垃圾徵費）沒有幫到我們每一個香港人每天製造垃圾的問題」。

環團促8月政府處所先推徵費 免浪費風氣

環團對暫緩垃圾徵費同表失望。綠領行動認為無限期押後徵費令減廢政策「開倒車」， 各界減廢動力下降，擔心辛苦建立多年的減廢成果付諸流水，認為之後政府就算加大回收配套，減廢成效存疑，做法不務實且不負責任。

減廢無時間表無KPI 質疑無異10年前

綠色和平項目主任譚穎琳認為，暫緩徵費後，不論是市民、企業及政府在減廢上都沒約束力，而提出加強減廢的措施又無績效指標及時間表，與之前10多年沒分別。綠色和平希望如期8月1日在政府大樓率先推行徵費，為市民樹立榜樣。

綠惜地球表示，政府是減廢政策推行者，而先行先試結果顯示政府處所循規率較高，這些地點的工友亦較不抗拒徵費，認為政府處所應帶頭實行垃圾徵費，並鼓勵商界、公營機構和屋苑自發參與，政府應予以誘因和獎勵，不要浪費近半年來之不易的積極減廢風氣。

明報記者

（垃圾徵費）