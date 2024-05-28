謝展寰需否問責 卓永興：支持工作做法 稱「強大民意」下暫緩是「務實決定」

【明報專訊】副政務司長卓永興、環境及生態局長謝展寰昨日在立法會交代暫緩垃圾徵費的決定後見傳媒，兩度被問及主責的謝展寰需否問責下台或道歉，卓主動上前回答稱，「完全毋庸置疑」謝在不同階段都是盡心盡力推動政策，強調政府支持謝「工作的做法」，但市民要接受一個「可能不想見到的現實」，就是社會整體未有準備，對垃圾徵費的認識、認同及回收文化等各方面仍有不足。
卓永興表示，實施垃圾徵費的社會影響面史無前例，強調謝展寰在推動政策上，在不同階段都盡心盡力。他又說，由今年1月至今，有很多不同調研都一致地說，有七至八成市民反對在8月1日實施垃圾徵費，認為在如此「強大的民意」之下，今次暫緩是一個「務實、正確，甚至是唯一的決定」。
被問會否擔心垃圾徵費已兩度延期會「開壞先例」，讓市民感覺政府立法不一定會實行，卓永興回應稱，政府施政要實事求是，若面對眾多市民有擔憂，及明知道社會在各方面的準備不足時，「是否仍要因為有法例在此，就要執行呢？」認為反而這做法是不負責任。
兩延期會否壞先例
卓：是否有法例就要執行？
至於為何謝展寰昨才在立法會提出未來一年重點減廢工作，卓稱本屆政府的環境局在法例通過後已做大量工作，他又指當接近4月1日時，很多市民才提出關注和反對徵費計劃，其後「先行先試」亦發現不少以往無人討論的問題，形容「事非經過不知難」，即使「書面上、法例上看似無問題」，但在深入實踐期間就有問題「走出來」。
翻查立法會會議紀錄，《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》在2021年8月26日以37票贊成、1票反對，三讀通過，投贊成票的37人均為建制派，投反對票的是熱血公民鄭松泰。有份投贊成票的民建聯何俊賢表示，該黨支持政府減廢的目標，指徵費只是其中一個手段，若政府能夠完成減廢目標，「其實是否仍需要做廢物（垃圾）徵費呢？」認為目前應將垃圾徵費「暫時放在一邊」。
田北辰：不能全怪政府 大家有責
被問及謝展寰需否問責下台，立法會議員田北辰遲疑數秒後稱不能完全怪責政府今次決定，指政府解說不足是一回事，但很多人游說政府放棄徵費，「這些人有無責任呢？我覺得大家都有」，強調不想針對任何人。