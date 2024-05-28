謝展寰需否問責 卓永興：支持工作做法 稱「強大民意」下暫緩是「務實決定」

卓永興表示，實施垃圾徵費的社會影響面史無前例，強調謝展寰在推動政策上，在不同階段都盡心盡力。他又說，由今年1月至今，有很多不同調研都一致地說，有七至八成市民反對在8月1日實施垃圾徵費，認為在如此「強大的民意」之下，今次暫緩是一個「務實、正確，甚至是唯一的決定」。

被問會否擔心垃圾徵費已兩度延期會「開壞先例」，讓市民感覺政府立法不一定會實行，卓永興回應稱，政府施政要實事求是，若面對眾多市民有擔憂，及明知道社會在各方面的準備不足時，「是否仍要因為有法例在此，就要執行呢？」認為反而這做法是不負責任。

兩延期會否壞先例

卓：是否有法例就要執行？

至於為何謝展寰昨才在立法會提出未來一年重點減廢工作，卓稱本屆政府的環境局在法例通過後已做大量工作，他又指當接近4月1日時，很多市民才提出關注和反對徵費計劃，其後「先行先試」亦發現不少以往無人討論的問題，形容「事非經過不知難」，即使「書面上、法例上看似無問題」，但在深入實踐期間就有問題「走出來」。

翻查立法會會議紀錄，《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》在2021年8月26日以37票贊成、1票反對，三讀通過，投贊成票的37人均為建制派，投反對票的是熱血公民鄭松泰。有份投贊成票的民建聯何俊賢表示，該黨支持政府減廢的目標，指徵費只是其中一個手段，若政府能夠完成減廢目標，「其實是否仍需要做廢物（垃圾）徵費呢？」認為目前應將垃圾徵費「暫時放在一邊」。

田北辰：不能全怪政府 大家有責

被問及謝展寰需否問責下台，立法會議員田北辰遲疑數秒後稱不能完全怪責政府今次決定，指政府解說不足是一回事，但很多人游說政府放棄徵費，「這些人有無責任呢？我覺得大家都有」，強調不想針對任何人。

（垃圾徵費）