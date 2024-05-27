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消息：垃圾徵費不會8月推 議員：將向公屋派指定袋

【明報專訊】垃圾徵費會否如期在8月1日推行今日揭盅，立法會今午舉行聯席會議，討論垃圾徵費的路向。本報及多間傳媒的消息均指政府不會在8月如期推行垃圾徵費，亦不會訂出具體實施日子。有不願具名的指定袋供應商表示，對政府若再度將措施實施日子延後感到失望可惜，稱對今年的預算及人手有一定影響，不過該供應商稱據其了解，政府並非完全取消合約及無了期停止措施。有立法會議員透露，政府將向公屋免費派發指定垃圾袋半年，並會有條件向私樓派指定袋，料明年再檢討及決定是否實行。

指定袋商：非取消合約 續有機會出貨

9份配合實施垃圾徵費的供應指定袋合約由4間公司投得，每份預計價值介乎8100萬至1.83億元。有不願具名的指定袋供應商昨回覆本報查詢時表示，政府早前已將垃圾徵費由原定4月1日實施改為8月1日，他稱明白合約上有條款指明政府有權「加快或停止」生產，但業界已等候措施實施多年，對或再延後感到失望。該供應商又稱，明白市民或需時適應垃圾徵費，但措施對氣候變化及環境有很大幫助，對政府花了很長時間及資源推行措施感可惜。

該供應商估計，目前仍有約一個月指定袋貨存，指環保署上月起已要求供應商暫停生產指定袋，若垃圾徵費再延期，對業務有一定影響，包括影響今年預算、人手及生產線等，舉例若解僱生產線員工需賠償，日後重聘亦不容易。不過，該供應商稱據其了解，今後仍有機會出貨，指政府並非完全取消合約及無了期停止推行，惟當局至今仍未與他商談。

田北辰：政府不會交代具體實施日

實政圓桌立法會議員田北辰昨向本報表示，據他向當局了解，當局今天未必會宣布「擱置」垃圾徵費，但也不會交代具體實施日子，料政府會向公屋免費派發指定袋半年，並會有條件向私樓派指定袋，再用半年檢討，即今年內也推行無望。他認為，有關法例已生效，但實施無期會出現尷尬情况；呼籲政府不要放棄政策，建議當局向住戶派發指定袋，對未有使用指定袋的用家發信提醒，待正式實施後才執法及懲罰，以反映政府有能力執法，並利用未來一年增加垃圾分類及回收設施。

民建聯立法會議員李慧琼表示，相信政府已掌握坊間普遍民意，期待政府提出一個務實可行、繼續推行循環再造的路線圖及時間表。她認為，較實際可行的做法是政府先暫緩8月推行，但她強調「暫緩不應暫停」，應不停止減廢及不停止鼓勵市民循環回收，稱政府一定要用好現時民間對回收的熱情及減廢動力，增加配套措施及做好公眾教育，令市民改變生活習慣。

環境及生態局上周五（24日）向立法會提交「先行先試」報告，稱整體觀察發現不少居民反映政策擾民，惟報告無交代收費會否如期8月1日在全港實施，領導跨部門小組監督計劃的副政務司長卓永興同日稱今日會交代。

（垃圾徵費）

相關字詞﹕指定垃圾袋 垃圾徵費

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