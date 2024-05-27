男子站欄外 遭轉彎巴士夾中間

欄外等過路被夾 清醒送院

接報到場消防先將巴士固定，用工具撬欄杆及剪斷部分鐵欄，以騰出更多空間，花約20分鐘將該名29歲男子救出，他腰部受傷，由救護車送院治理。警方事後封鎖部分行車線蒐證，涉事61歲男車長在場協助警員了解事件經過。現場欄杆輕微變形，部分被剪斷，意外起因有待警方調查。記者事後在現場觀察，同類巴士在彌敦道左轉亞皆老街時，車輛後軸與行人路壆相距不足半米。

九巴發言人回覆查詢表示，一輛往中秀茂坪的1A線巴士在彌敦道左轉亞皆老街時，與一名站在行人路鐵欄外的男子發生交通事故，該男子受傷送院；九巴意外後已派員慰問傷者，並會配合警方調查。

屬A類黑點 一年最少6宗傷亡意外

2017年11月，一名拖篋內地女子站在欄杆外等候過馬路，一輛城巴於彌敦道左轉亞皆老街時撞倒並輾過該女子，她右腳重創，經治理後需接受右膝下截肢手術；涉事車長其後被判囚11個月。運輸署道路安全及標準研究部在2023年第三季的交通黑點（路口），當中彌敦道與亞皆老街交界被納入A類，即在過去一年內發生了6宗或以上涉及行人傷亡的交通意外；或在過去一年內發生了9宗或以上涉及傷亡的交通意外。