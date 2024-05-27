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彌敦道亞皆老街十字口黑點 同日兩意外 疑衝燈遭猛撼 鐵騎兩人拋飛亡

【明報專訊】22歲男子昨日凌晨駕駛電單車，於旺角彌敦道與亞皆老街的十字路口交通黑點被一輛的士猛撼，他與女乘客被拋飛至行人路重傷昏迷，兩人送院搶救不治。的士司機、乘客及途人亦受傷。據了解，電單車涉嫌「衝燈」肇禍。昨午在同一交界位置再發生交通意外，一名站在欄外等過路的男子遭轉彎的巴士夾在欄杆與巴士之間，由消防員救出送院（見另稿）。

的士兩傷 途人疑遭碎片擊頭流血

意外後，陳姓電單車司機倒臥於恒生銀行對開梯級，雙腳扭曲，24歲姓張女乘客大字形倒卧另一邊行人路；69歲姓王男途人懷疑被車禍碎片擊中，頭、面受傷流血，坐在兩人之間的梯級等候救援。27歲姓楊的士司機及38歲姓施男乘客四肢受傷，坐在銀行另一櫃員機的出入口梯級。

大馬力電單車滑行20米翻側

事發於昨凌晨2時許，22歲陳姓青年駕駛大馬力電單車載同張女，車輛沿亞皆老街往櫻桃街方向行駛，至彌敦道時被一輛沿彌敦道北行的士猛撼，陳與女乘客被拋飛距離行車線約5米的行人路，兩人均身體多處重傷昏迷。兩車嚴重損毁，的士橫亙彌敦道北行，電單車則滑行約20米在路邊翻側。

救護員接報到場，先為電單車的男女脫去頭盔，並即場為兩人急救，再分別由救護車送院，經搶救後兩人先後不治。受傷的3名男子送院時均清醒。

車禍後現場滿地碎片及油漬，路旁欄杆損毁變形，燈柱上的交通燈罩，部分在空中懸掛，不排除遭拋飛鐵騎撞倒或濺起碎片擊毁，警方封鎖涉事行車線蒐證，並翻查附近閉路電視及車cam片段。據悉，當時電單車沿亞皆老街左三線行駛，懷疑「衝燈」駛出彌敦道，先橫越3條南行線，至北行線時被沿左二線行駛之的士猛撼。意外起因仍待深入調查，案件由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

據悉，女死者居於牛頭角一公共屋邨，其鄰居表示，該家庭一年多前搬入單位，平日有與其父母打招呼，惟過往鮮見她出入，昨凌晨曾聽到單位內有人談及意外事宜，且聽到哭泣聲。男死者居於筲箕灣，有鄰居稱曾見到他出入單位時持頭盔，日常會點頭打招呼。

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相關字詞﹕亞皆老街 旺角

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