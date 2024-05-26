多層豬場內地「開花」 粵113項目

湖北兩幢26層 年出欄達120萬

湖北鄂州的「中新開維現代牧業」多層養豬場共有兩幢生產大樓，樓高26層，建築面積80萬平方米。據內媒《新周刊》，中新開維養豬大樓是全球最高、單體面積最大的樓房養豬場。大樓分懷孕區、產仔區、保育區及育肥區，採全自動智能餵飼系統，透過電腦計算每頭豬不同時期的餵飼量，以自動飼料輸送系統實現飼料密閉輸送，減少外界污染。

每幢生產大樓設計年出欄量60萬頭，其中一幢大樓前年9月投產，同年12月首批138頭生豬上市，另一幢大樓則於去年封頂。《環球時報》稱，兩幢大樓預計共800多名職員，按年出欄量120萬計算，一人飼養1500頭豬。

成本高 較難防污染

內地業界稱，養豬大樓平均成本較傳統平層豬場高約30%，而《紐約時報》引述市場研究公司Global AgriTrends創始人Brett Stuart稱，高層養豬場和其他大型豬場加劇中國豬肉行業的疾病風險，於單體設施同時飼養大量豬，令防止污染更困難。

國家農業農村部去年出台《生豬多層養殖技術指導意見》亦指出，生豬多層養殖存在建設成本偏高、相應建設規範和標準欠缺、生物安全管控風險較大等不足。

（城市保育）