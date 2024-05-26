豬農：保緊急供應 不能全無本地豬

豬場17年減八成 九成進口

按政府數據，2006年香港共飼養約33萬頭豬，其後豬場數目在2008年大幅減少，本地生產的豬數亦顯著下降，2022年本地活豬供應12.1萬隻。疫情期間，進口活豬減少，本地供應增加（見圖），本地豬佔比由2018年6.8%升至2020年15.6%。

本地豬場永生農場場主莊先生表示，香港不能完全沒有活豬生產，一旦惡劣天氣、疫情等緊急情况下，便可能失去供應、價格和品質的控制，雖然本地豬不是自給自足，卻是重要的補充供應。他說，政府監管嚴格，會定期巡查和抽驗豬場，亦禁止餵飼指定化學物，而且行內要豬最少養到一百公斤才推出市場，也不吝嗇選用較佳品質飼料，另每個豬場於廢水處理設施投資不菲。

議員倡效和牛分級建品牌

何俊賢認為，雖然內地養豬成本較廉宜，但香港優勢是獨立食物安全檢驗系統，用藥和飼料有保證，有條件建立新鮮豬品牌，建議參考美國、澳洲和日本的牛肉分級制度，由業界訂立豬肉等級和標準，締造不同價格層，讓業界打造不同類別豬肉的品牌。

參考食環署數字，昨應市本地豬284隻，內地進口2920隻，平均拍賣價每擔1256元。何認為現時是豬價低潮位，原因包括人民幣相對便宜，不過未來內地將淘汰傳統豬場，料豬價來年或回升。

（城市保育）