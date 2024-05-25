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三無廈多不用指定袋 稱乏配套難回收 試行結束 環署貼「感謝狀」挨戶派信

【明報專訊】為期約兩個月的垃圾收費「先行先試」計劃昨結束，有納入計劃的「三無」大廈住戶稱，觀察到許多租戶基本不使用指定垃圾袋，且因缺乏回收配套設施，難做到減廢；亦有長者住戶稱指定袋質素差，需套兩個袋，有感浪費。記者昨午到兩幢大廈觀察期間，有環保署職員到場撕下徵費的宣傳海報，改貼「感謝狀」及向住戶派發感謝信，稱會繼續試行期間提供的回收支援。

最近回收膠樽點 步程10分鐘

兩幢納入先行先試計劃的三無大廈分別位於北河街15及17號及長沙灣道58號，前者是一梯兩伙7層唐樓，樓齡逾60年，有多個單位分間成劏房出租，記者在大廈逗留約一小時，目睹有住戶以普通白色膠袋棄置垃圾。住戶高先生稱有用指定垃圾袋，約每3天扔一次，但家裏只有兩人，垃圾袋常裝不滿，頗感浪費。高先生續稱，現時回收廚餘、報紙、膠樽等垃圾不方便，致未能有效減廢，希望政府完善配套，「香港地邊有咁自覺啊，特別係60幾歲嗰啲」。該廈樓梯貼有環保署宣傳單張顯示附近回收設施，離該廈最近的可回收膠樽、玻璃樽、金屬地點是通州街的綠在深水埗，步行約8至10分鐘，最近的可回收廚餘點則步行一兩分鐘。

批指定袋易穿 憂徵費開銷增

另一住戶林先生有使用指定垃圾袋，一家七口每日約用一個20公升袋子，料徵費後每月開銷增加六七十元。他說使用指定袋後並未減少垃圾量，希望政府延後徵費，執行前在大廈附近增加報紙、膠樽等物品的回收點。

一名不願具名住戶表示，部分指定垃圾袋質素較差，垃圾較多時「容易穿」，甚至要套兩個膠袋，既浪費亦擔心徵費後開銷增加，料三四百元，又說一家三口同住，自己已退休無收入，「花一元就少一元」。

（垃圾徵費）

相關字詞﹕先行先試 三無大廈 垃圾徵費

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