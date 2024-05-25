明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

徵費試行報告：七成住戶垃圾不減 政府稱居民商家倡再延 環團：免費派袋難減廢

【明報專訊】垃圾收費「先行先試」計劃自4月1日起實施，昨日結束，同日環境及生態局向立法會提交報告，稱整體觀察發現不少居民反映政策擾民，商場商戶則稱勞民傷財，均倡延遲或取消計劃，連政府合署的管理公司也「嫌貴」，盼望指定袋價錢減半。有關政策目標是鼓勵減廢，垃圾棄置量只於個別試點減一至兩成，三無大廈及商場則無明顯變化，問卷調查顯示有七成住戶及六成商場商戶稱沒改變垃圾量。

報告未提如期否 卓永興：周一交代

報告無交代收費會否如期8月1日全港實施，領導跨部門小組監督計劃的副政務司長卓永興昨稱下周一交代。民建聯昨建議政府暫緩實施時間，身兼立法會環境事務委員會主席的劉國勳稱，如期實施垃圾收費將造成極大混亂，相信政府會於下周一委員會會議公布無限期暫緩。有環團認為不應無了期押後，建議所有政府部門先行。

商場指定袋使用率七成 三無廈兩成

環保署一直無公布「先行先試」具體何時結束，僅稱計劃為期約兩個月。本報昨在試點發現結束通告，遂向署方查詢，獲回覆確認計劃昨日結束，無回應為何不延續計劃及是否與暫緩實施垃圾收費有關。

先行先試計劃共設14個試點，局方於報告稱，整體大致按計劃進行，基於相關管理層要求，院舍、食肆和政府大樓等一般全部合規，指定袋使用率約80%至100%。商場指定袋使用率約七成，公私營住宅和三無大廈指定袋使用率只有兩成至五成多不等，且隨時間逐步下降。三無大廈指定袋使用率為所有試點最低，平均僅兩成。

垃圾收費目的是鼓勵減廢，報告顯示各試點垃圾棄置量減幅不多，公私營住宅、院舍、食肆及西九政府合署垃圾量與試行前相比減一兩成，三無大廈及商場棄置量未見明顯變化。當局觀察亦與問卷調查結果脗合，問卷調查共收集約750名不同持份者意見，調查中分別有七成住戶及六成商場商戶稱沒改變垃圾量。

清潔工指因此轉職 物管院舍稱加人加費

居民及商場商戶均有建議推遲或取消垃圾收費。報告稱，不少居民反映政策擾民，指定袋收費貴，亦有人擔心法例生效後亂拋垃圾增加，影響市容衛生。前線清潔工則稱因要處理無以指定袋包妥的違規垃圾致工作量大增，各類處所都有部分工人稱會因此轉職。食肆謂垃圾收費會增加營運成本，物管、清潔承辦商及院舍則稱需增加人手，從而需加管理費及服務費，私樓稱需加15%至20%，院舍稱需加5%至20%。

報告又提到，市民難掌握棄置大型垃圾方法，認為措施擾民，不少試點住戶、院舍負責人、商場商戶均反映所屬處所不接收大型垃圾，使用指定標籤時也有爭議，如清潔工難逐一檢查每件垃圾是否已貼、物管公司於住戶貼標籤後仍額外收運輸費是否合理，以及不同類型大型垃圾綑綁一起可否只用一個標籤等。

多個政黨倡押後 狄志遠轟政府未展魄力

政府沒於報告交代會否如期徵費，多個政黨團體昨建議暫緩或改期。劉國勳稱報告反映各方均對計劃有質疑，建議暫緩，保留主體法例但廢除生效日期，待回收設備及社會預備好，經濟環境較明朗才重推。勞聯林振昇及周小松稱報告顯示社會未準備好，倉卒推行清潔及物管業界恐面臨重大挑戰，冀當局再押後。工聯會亦倡調整實施日期，訂立詳細時間表再落實。新思維狄志遠則期望如期徵費及延續先行先試，又批評報告僅列出困難，未展示政府決心和魄力，遇困難便退卻會浪費有價值政策，亦打擊管治威信，認為若暫緩政策，相關官員須問責，甚至須下台。

環團批所言問題早已提 促補漏如期推

綠惜地球總幹事劉祉鋒批評，報告提及的問題各方早已提出，政府不應表現得「如夢初醒」，質疑報告僅列問題，未提何時實施，或為政府為自己鋪設「落台階」，垃圾徵費已商討10多年，若再暫緩會極度失望。對於試行計劃下垃圾量沒明顯減幅，劉則認為預期內，因政府免費派袋，不夠可再取，自然未能推動減廢，提醒各界不應以相關數據假設政策無效。

綠色和平項目主任譚穎琳稱，垃圾徵費再擱置會浪費多年付出及努力，冀政府修復漏洞如期實施。譚認為，現時已有好趨勢，本港回收配套較一年前有很大改善，倡分階段推垃圾徵費，政府部門先行。

明報記者

（垃圾徵費）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞