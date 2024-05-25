徵費試行報告：七成住戶垃圾不減 政府稱居民商家倡再延 環團：免費派袋難減廢

報告未提如期否 卓永興：周一交代

報告無交代收費會否如期8月1日全港實施，領導跨部門小組監督計劃的副政務司長卓永興昨稱下周一交代。民建聯昨建議政府暫緩實施時間，身兼立法會環境事務委員會主席的劉國勳稱，如期實施垃圾收費將造成極大混亂，相信政府會於下周一委員會會議公布無限期暫緩。有環團認為不應無了期押後，建議所有政府部門先行。

商場指定袋使用率七成 三無廈兩成

環保署一直無公布「先行先試」具體何時結束，僅稱計劃為期約兩個月。本報昨在試點發現結束通告，遂向署方查詢，獲回覆確認計劃昨日結束，無回應為何不延續計劃及是否與暫緩實施垃圾收費有關。

先行先試計劃共設14個試點，局方於報告稱，整體大致按計劃進行，基於相關管理層要求，院舍、食肆和政府大樓等一般全部合規，指定袋使用率約80%至100%。商場指定袋使用率約七成，公私營住宅和三無大廈指定袋使用率只有兩成至五成多不等，且隨時間逐步下降。三無大廈指定袋使用率為所有試點最低，平均僅兩成。

垃圾收費目的是鼓勵減廢，報告顯示各試點垃圾棄置量減幅不多，公私營住宅、院舍、食肆及西九政府合署垃圾量與試行前相比減一兩成，三無大廈及商場棄置量未見明顯變化。當局觀察亦與問卷調查結果脗合，問卷調查共收集約750名不同持份者意見，調查中分別有七成住戶及六成商場商戶稱沒改變垃圾量。

清潔工指因此轉職 物管院舍稱加人加費

居民及商場商戶均有建議推遲或取消垃圾收費。報告稱，不少居民反映政策擾民，指定袋收費貴，亦有人擔心法例生效後亂拋垃圾增加，影響市容衛生。前線清潔工則稱因要處理無以指定袋包妥的違規垃圾致工作量大增，各類處所都有部分工人稱會因此轉職。食肆謂垃圾收費會增加營運成本，物管、清潔承辦商及院舍則稱需增加人手，從而需加管理費及服務費，私樓稱需加15%至20%，院舍稱需加5%至20%。

報告又提到，市民難掌握棄置大型垃圾方法，認為措施擾民，不少試點住戶、院舍負責人、商場商戶均反映所屬處所不接收大型垃圾，使用指定標籤時也有爭議，如清潔工難逐一檢查每件垃圾是否已貼、物管公司於住戶貼標籤後仍額外收運輸費是否合理，以及不同類型大型垃圾綑綁一起可否只用一個標籤等。

多個政黨倡押後 狄志遠轟政府未展魄力

政府沒於報告交代會否如期徵費，多個政黨團體昨建議暫緩或改期。劉國勳稱報告反映各方均對計劃有質疑，建議暫緩，保留主體法例但廢除生效日期，待回收設備及社會預備好，經濟環境較明朗才重推。勞聯林振昇及周小松稱報告顯示社會未準備好，倉卒推行清潔及物管業界恐面臨重大挑戰，冀當局再押後。工聯會亦倡調整實施日期，訂立詳細時間表再落實。新思維狄志遠則期望如期徵費及延續先行先試，又批評報告僅列出困難，未展示政府決心和魄力，遇困難便退卻會浪費有價值政策，亦打擊管治威信，認為若暫緩政策，相關官員須問責，甚至須下台。

環團批所言問題早已提 促補漏如期推

綠惜地球總幹事劉祉鋒批評，報告提及的問題各方早已提出，政府不應表現得「如夢初醒」，質疑報告僅列問題，未提何時實施，或為政府為自己鋪設「落台階」，垃圾徵費已商討10多年，若再暫緩會極度失望。對於試行計劃下垃圾量沒明顯減幅，劉則認為預期內，因政府免費派袋，不夠可再取，自然未能推動減廢，提醒各界不應以相關數據假設政策無效。

綠色和平項目主任譚穎琳稱，垃圾徵費再擱置會浪費多年付出及努力，冀政府修復漏洞如期實施。譚認為，現時已有好趨勢，本港回收配套較一年前有很大改善，倡分階段推垃圾徵費，政府部門先行。

明報記者

（垃圾徵費）

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