港大牙科生發聲明駁「臨牀不足」 李夏茵：課程10年無改善

【明報專訊】政府對明年落實強制本地牙科畢業生實習態度強硬，日前出稿披露牙醫管理委員會評審認為港大牙醫學院課程有結構問題，令畢業生臨牀經驗差異極大。港大牙醫學士課程一眾學生昨日發公開聲明反駁，指對「報道引來的社會迴響和負面情緒表示遺憾」，「有損歷屆學院畢業生的聲譽」；並稱學生對評審內容不清楚，懇請牙醫學院院長解釋，及相關部門加強與學生對話。副醫務衛生局長李夏茵（圖）稱實習建議「非一日之寒」，形容學院「過去10年整體課程改善是無的」，不存在考慮押後實施實習。
學生：有損歷屆畢業生聲譽
去年畢業生全符要求
醫衛局回覆本報稱牙管會主席已去信邀請港大盡快與學生會面，解答學生對課程評審的疑慮，政府無其他補充。該局稱去年3月27日聯同學院教職員會見學生代表收集意見，上月19日邀請所有學生視像會面簡介草案，回應他們對實習的提問，局方亦向學院表示冀進一步收集學生意見。港大牙醫學院至截稿前無回覆。
醫衛局於有議員表明擬提修正案後，周二披露牙管會2012年起三度評核港大牙醫課程，指學院未能提供充足資料、課程有結構問題且無改善，已兩度給予「有條件保留」認可。
港大牙科生昨發聲明質疑近日報道有欠全面，或有以偏概全之嫌，無視學院一直改進課程和抹煞了現屆學生的努力，更損歷屆畢業生聲譽。聲明指現時學院的配額制度和評估標準按牙管會建議訂立，牙科生去年起須完成基本治療項目和病人數量方可畢業（見表），而去年全數畢業生符合要求。
聲明反駁近日「有『消息人士』聲稱有個別學生『牙都未剝過』便畢業」，稱剝牙在去年前已是畢業條件；學院去年按牙管會建議新增考核範圍，包括明年畢業班開始需遞交最少7份詳細病例報告並通過考核。
稱學院沒交代評審內容 促院長解釋
政府多次稱曾與學生見面，聲明提到過程中政策目的和內容曾數次更改，例如早期希望牙科生承擔社會服務責任，後期強調無關人手不足；又指過去面對面諮詢機會有限，敦促政府、牙管會和港大牙醫學院教職員與學生全面討論。聲明稱學院沒向學生交代和匯報評審內容、結果和所作變動，懇請院長向公眾和學生解釋。
醫衛局：增實習是中間落墨
李夏茵出席立法會會議後主動稱近日社會對牙醫實習提問「充分表現立法與行政的良好互動關係」，而增設實習是中間落墨方案，否則學生須應考執業試。被問學院與牙管會因課程問題而需學生「埋單」是否恰當，她稱牙管會評審課程發現漏洞是正常機制，不存在問題，而學院過去10年改善很慢、仍有缺失。
至於會否擔心政府貶損牙醫行業聲譽及與業界關係破損，李稱知悉牙醫業界很團結，會支援新入行牙醫，惟有牙醫反映近年情况更嚴重，且新畢業牙醫很多不會全職工作而在不同診所「炒散」，缺乏固定上司監督和須不斷適應環境，對鍛煉臨牀手藝很大衝擊。被問為何政府過去10多年不曾處理港大課程漏洞，李稱政府前年才知悉評審報告，學院有角色和責任就如何修正課程與學生溝通，期望學院積極面對教學問題。