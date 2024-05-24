港大牙科生發聲明駁「臨牀不足」 李夏茵：課程10年無改善

學生：有損歷屆畢業生聲譽

去年畢業生全符要求

醫衛局回覆本報稱牙管會主席已去信邀請港大盡快與學生會面，解答學生對課程評審的疑慮，政府無其他補充。該局稱去年3月27日聯同學院教職員會見學生代表收集意見，上月19日邀請所有學生視像會面簡介草案，回應他們對實習的提問，局方亦向學院表示冀進一步收集學生意見。港大牙醫學院至截稿前無回覆。

醫衛局於有議員表明擬提修正案後，周二披露牙管會2012年起三度評核港大牙醫課程，指學院未能提供充足資料、課程有結構問題且無改善，已兩度給予「有條件保留」認可。

港大牙科生昨發聲明質疑近日報道有欠全面，或有以偏概全之嫌，無視學院一直改進課程和抹煞了現屆學生的努力，更損歷屆畢業生聲譽。聲明指現時學院的配額制度和評估標準按牙管會建議訂立，牙科生去年起須完成基本治療項目和病人數量方可畢業（見表），而去年全數畢業生符合要求。

聲明反駁近日「有『消息人士』聲稱有個別學生『牙都未剝過』便畢業」，稱剝牙在去年前已是畢業條件；學院去年按牙管會建議新增考核範圍，包括明年畢業班開始需遞交最少7份詳細病例報告並通過考核。

稱學院沒交代評審內容 促院長解釋

政府多次稱曾與學生見面，聲明提到過程中政策目的和內容曾數次更改，例如早期希望牙科生承擔社會服務責任，後期強調無關人手不足；又指過去面對面諮詢機會有限，敦促政府、牙管會和港大牙醫學院教職員與學生全面討論。聲明稱學院沒向學生交代和匯報評審內容、結果和所作變動，懇請院長向公眾和學生解釋。

醫衛局：增實習是中間落墨

李夏茵出席立法會會議後主動稱近日社會對牙醫實習提問「充分表現立法與行政的良好互動關係」，而增設實習是中間落墨方案，否則學生須應考執業試。被問學院與牙管會因課程問題而需學生「埋單」是否恰當，她稱牙管會評審課程發現漏洞是正常機制，不存在問題，而學院過去10年改善很慢、仍有缺失。

至於會否擔心政府貶損牙醫行業聲譽及與業界關係破損，李稱知悉牙醫業界很團結，會支援新入行牙醫，惟有牙醫反映近年情况更嚴重，且新畢業牙醫很多不會全職工作而在不同診所「炒散」，缺乏固定上司監督和須不斷適應環境，對鍛煉臨牀手藝很大衝擊。被問為何政府過去10多年不曾處理港大課程漏洞，李稱政府前年才知悉評審報告，學院有角色和責任就如何修正課程與學生溝通，期望學院積極面對教學問題。