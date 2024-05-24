明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

觀塘「4缸1湖1河」加強防洪 秀雅道下建蓄洪池上置遊樂場

【明報專訊】觀塘市中心一帶在過去暴雨期間多次發生水浸，觀塘道開源道交界隧道最為嚴重，大量雨水及污水湧入後變成「水塘」。渠務署高級工程師李靜文昨日表示，針對觀塘區的情况，署方會從上、中、下游入手，透過「4缸1湖1河」，即4個蓄洪池、1個蓄洪湖及提升翠屏河的排洪能力，全面改善該區的防洪佈局，加強區內的防洪能力，並可抵200年一遇極端暴雨；其中位於秀雅道遊樂場的蓄洪池建成後，將成為本港第二大蓄洪池（大坑東蓄洪池最大，容量10萬立方米），提供約6.4萬立方米容量的蓄洪空間，相等於約26個標準泳池容量，料2028年竣工。

以往僅靠敬業街明渠地下渠排雨

「4缸1湖1河」包括安達臣道、秀雅道遊樂場、安秀道及觀塘海濱花園蓄洪池，安達臣道蓄洪湖泊，以及翠屏河。李靜文指出，觀塘市中心一帶地勢相對平坦，以往只依賴地下雨水渠道及敬業街明渠將雨水排出大海，加上部分雨水管道排洪能力不足，過去暴雨期間曾發生水浸事故。她預計，所有防洪設施啟用後，將為該區提供逾19萬立方米、即約等於76個標準泳池容量的蓄洪空間，保護集水區內約30萬人口。

港第二大工程費9.3億 蓄洪池料2028竣工

李表示，位於觀塘的秀雅道遊樂場蓄洪池工程2022年9月展開，預計2028年竣工，核淮工程預算費用為9.383億元。她指蓄洪池在暴雨期間會收集並暫存地面徑流，待洪峰過後，再將雨水經翠屏河排出大海，以紓緩下游水浸風險。

渠務署高級工程師蕭偉忠表示，工程採用「一地多用」概念，竣工後蓄洪池具備防洪及康樂的功能，蓄洪池上蓋將重置秀雅道遊樂場，優化原有的7人足球場，亦會興建緩跑徑、兒童遊樂場，以及場地辦公大樓等公共及休憩設施。

另外，該蓄洪池亦有採用多項創新科技，蕭說為提升工地安全及生產力，採用了建築信息模擬（BIM）技術，工程團隊建立蓄洪池的建築信息模型資料庫，系統能以三維影像呈現工程資訊，有助團隊分析。

上 / 下一篇新聞