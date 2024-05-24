觀塘「4缸1湖1河」加強防洪 秀雅道下建蓄洪池上置遊樂場

【明報專訊】觀塘市中心一帶在過去暴雨期間多次發生水浸，觀塘道開源道交界隧道最為嚴重，大量雨水及污水湧入後變成「水塘」。渠務署高級工程師李靜文昨日表示，針對觀塘區的情况，署方會從上、中、下游入手，透過「4缸1湖1河」，即4個蓄洪池、1個蓄洪湖及提升翠屏河的排洪能力，全面改善該區的防洪佈局，加強區內的防洪能力，並可抵200年一遇極端暴雨；其中位於秀雅道遊樂場的蓄洪池建成後，將成為本港第二大蓄洪池（大坑東蓄洪池最大，容量10萬立方米），提供約6.4萬立方米容量的蓄洪空間，相等於約26個標準泳池容量，料2028年竣工。
以往僅靠敬業街明渠地下渠排雨
「4缸1湖1河」包括安達臣道、秀雅道遊樂場、安秀道及觀塘海濱花園蓄洪池，安達臣道蓄洪湖泊，以及翠屏河。李靜文指出，觀塘市中心一帶地勢相對平坦，以往只依賴地下雨水渠道及敬業街明渠將雨水排出大海，加上部分雨水管道排洪能力不足，過去暴雨期間曾發生水浸事故。她預計，所有防洪設施啟用後，將為該區提供逾19萬立方米、即約等於76個標準泳池容量的蓄洪空間，保護集水區內約30萬人口。
港第二大工程費9.3億 蓄洪池料2028竣工
李表示，位於觀塘的秀雅道遊樂場蓄洪池工程2022年9月展開，預計2028年竣工，核淮工程預算費用為9.383億元。她指蓄洪池在暴雨期間會收集並暫存地面徑流，待洪峰過後，再將雨水經翠屏河排出大海，以紓緩下游水浸風險。
渠務署高級工程師蕭偉忠表示，工程採用「一地多用」概念，竣工後蓄洪池具備防洪及康樂的功能，蓄洪池上蓋將重置秀雅道遊樂場，優化原有的7人足球場，亦會興建緩跑徑、兒童遊樂場，以及場地辦公大樓等公共及休憩設施。
另外，該蓄洪池亦有採用多項創新科技，蕭說為提升工地安全及生產力，採用了建築信息模擬（BIM）技術，工程團隊建立蓄洪池的建築信息模型資料庫，系統能以三維影像呈現工程資訊，有助團隊分析。