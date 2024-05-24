黃大仙柴灣安裝測水位 本月紅雨無水浸報告 防浸稱見效 「檸檬查」按需要全港推

世紀暴雨後120小型工程 多首季完成

渠署：本年度重點「韌性防洪」

天文台指本港今年有可能於6月或之後踏入風季，亦有可能受暴雨影響。去年9月世紀暴雨致多區水浸，尤以黃大仙及柴灣情况最嚴重，莫永昌昨表示，署方及後在全港展開約120項小型改善工程，大部分今年首季完成，包括改善柴灣道迴旋處一帶現有的進水口、加建路邊集水溝等；改善黃大仙沙田坳道上游雨水進水口、港鐵站A1出口附近排水沙井等。

「超前部署」應對風季 11改善工程施工

220易塞點預警即巡查

莫稱，渠務署本年度（2024/25）重點工作為「韌性防洪」，會循超前準備、加強預警、果斷應急、迅速復原等四大策略做防洪工作，目標將本港成為可應對極端天氣的「韌性防洪」城市。他指面對愈趨頻繁的極端天氣，全球已有共識不能杜絕水浸，就此署方已採取不同超前準備措施，包括11項雨水排放系統改善工程正處於施工階段（見表），預計今年至2030年完成；另已識別220處易阻塞的集水口和水道，當收到天文台暴雨預警後，會即時調配人手巡查，如發現阻塞會即時清理，大雨後會再巡查及按需要再清渠。

另外，莫說會在現有渠務設施加設應急運作基地，令全港應急基地數目由13個增至逾30個，以支援緊急應變隊伍行動的工作，應變隊伍數目亦由144隊增至160隊。天文台本月4及21日一度發出紅雨警告，他認為各項超前部署在紅雨期間發揮作用，於一至兩小時內解決水浸問題，形容效果良好。被問如何界定成功準則，他稱各水浸個案「難一概而論」，舉例在惡劣天氣下因安全問題，渠務署人員不能做清渠工作。

「不倒翁」查管道 AI水浸監測年內試行

莫永昌說，署方已應用創新技術改善渠務措施，除「檸檬查」外，亦在「吐露港經處理排放水輸送計劃」（THEES）輸水隧道採用配備兩個高清攝影機作360度全方位拍攝的「不倒翁」球形地下管道檢測機械人，拍攝隧道內情况，以便日後查看管道狀况及安排維修；另計劃今年內在元朗和尖沙嘴試行人工智能（AI）的水浸監測系統，收集及分析街道即時影像數據及監測水浸情况，提早知道水浸地點，在水浸初期派出緊急應變隊伍處理。署方又指另已採用能做潛水工作的「智水清」遙控清淤機械人，收集淤泥後再運走。

莫永昌表示，署方已於3月更新《雨水排放系統手冊》，上調設計雨量參數，令水浸風險更可控，並已成立由本地、內地及海外學者及專家等組成的專家小組，制訂更具前瞻性的防洪管理策略；署方正在做「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，評估氣候變化遠至本世紀末對本港雨水排防系統的影響，會制定全港防洪管理策略，料今年底完成。

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