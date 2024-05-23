每日收替代餐具查詢 有公司指「業界已降價」

韓瑞源說，過去一個月銷情最差的替代餐具是紙飲管，他又指由於市場上的紙飲管質素單一，故多間供應商「鬥價」，而其公司一向非主打平價替代餐具。至於食肆有否提出反饋，他說有食肆建議改善替代餐具的防水及防油功能，但大部分食肆已經了解到塑膠餐具及替代餐具的分別，不會特別再比較兩者差別。他稱會因應意見改善原有產品，例如會加厚替代餐具，以及改善防水及防油功能，冀符合不同食肆的需求。

為協助業界採購替代品，環保署設立的「綠色餐具平台」，截至昨日列出71間餐具供應商及1008款非塑膠即棄餐具產品，分別較上月21日多約10間及300多款。環境及生態局昨日在facebook發文表示，為向市民及業界提供更好服務，香港品質保證局會邀請供應商提交非塑膠餐具的質量及安全的相關證書或文件，並把附有證書或文件的非塑膠餐具分列出來供參考，預計可在7月推出。