走塑滿月巡灣仔9食肆 7改替代餐具 政府稱全港七成轉用

有店稱大量膠存貨 轉用無期

本報記者昨到駱克道及柯布連道9間食肆觀察，7間已全面轉用替代餐具、1間仍使用膠飲管、1間則完全未轉用。該9間食肆皆稱環保署早前已派員到店內宣傳教育及提供相關資訊。仍使用膠飲管的食肆上月向本報稱店內仍有大量膠飲管存貨，料需數月「清貨」，該店店員昨稱雖已物色替代飲管，惟仍有大量膠存貨，短期內仍未能轉用。此外，專營外賣的食肆負責人劉小姐稱，早前有政府人員到店內，稱會免費提供約50套替代餐具，惟至今仍未收到。

在附近上班的市民梁先生說，一周五天都會到駱克道一帶食肆買外賣，但不會特意拒絕食肆提供餐具，指仍未適應「走塑」。他批評管制即棄塑膠措施擾民，指市面上大部分替代餐具質素欠佳，如紙飲管易溶、木製刀叉易斷等，「變相不環保」。市民陳女士說，措施實施首數天的確未能適應，但後來已會主動拒絕食肆提供塑膠及替代餐具。

環境及生態局昨於facebook發文表示，未轉用的食肆主要想於適應期內用完受規管產品的存貨，尚有小部分正尋找合適替代餐具供應商；另亦走訪逾5000間零售店及酒店和賓館，符合新法例要求的比例逾九成。綠領行動何漢威表示，對適應期首月約七成食肆轉用替代餐具感到滿意，認為最重要是當局切斷了塑膠餐具的供應鏈，期望餘下約三成食肆盡快轉用替代餐具。他說樂見過去一個月多了市民自備餐具，亦留意到很多食肆推出替代餐具，期望政府的宣傳不限於講法例，應多向市民宣傳建立環保生活習慣。

環團表滿意 黃家和稱成功

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，估計全港約七成食肆已轉用替代餐具，反映措施成功及適應期足夠讓業界適應。據他了解，未轉用替代餐具的食肆仍未能找到合適替代餐具及擔心轉用後經營成本增加，但他說隨着有愈來愈多售賣替代餐具的供應商，留意到售價有回落迹象。

環境局長謝展寰於「走塑」生效前一天（4月21日）發表網誌，稱6個月適應期後，環保署仍會採取宣傳教育先行模式，如發現有商戶仍未合規，會先了解個別商戶實際情况及困難，按情况作適當的宣傳教育、勸喻或警告，針對屢勸不改的業務，視乎實際情况採取執法行動。本報早前向環保署查詢新例實施首月有否向屢勸不改食肆發出警告或提出檢控，署方昨回覆時稱，在6個月期限內不會對違規業務執法；惟未有提及6個月後「針對屢勸不改的業務，視乎實際情况，採取執法行動」。本報再向署方追問這是否代表在6個月後對違規者寬鬆處理，署方才作補充回應沿用「針對屢勸不改的業務，視乎實際情况，採取執法行動」的說法。

何漢威表示同意需採取執法行動，但認為當局應多巡查食肆，了解它們轉用替代餐具遇到的困難後，發勸喻信或警告信的效果已很大，毋須每次都要執法。