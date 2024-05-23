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7英議員：經貿辦倘越範圍應考慮關閉 商經局：續合規合法履職

【明報專訊】英國當局以國安罪名起訴香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪等3人，案情中提到袁涉匯款給同案被告，以監視移英香港民主派人士。7名英國跨黨派議員發聲明，要求英國政府檢討經貿辦目前享有的地位及特權，並質疑香港駐倫敦經貿辦人員若超越正當經貿範圍，應考慮關閉經貿辦。參與的英國國會議員包括保守黨、工黨等，並經遭北京制裁的「香港民主委員會」（HKDC）發出。

經貿辦人員被指聘用當地的人監控移英民主派人士，北京日前駁斥英方「編造」案件，特區政府昨首度回應英方案中指控，署理商經局長陳百里被問及經貿辦是否匯款「監視港人」時回應說，「對網上一些流傳、一些speculation（揣測），甚至一些無稽的指控，我在此不作評論」。

對於議員說經貿辦角色或已改變，陳百里昨在立法會前廳交流會後被問到經貿辦是否涉「監控海外港人」，他回應說，大家對經貿辦的角色和功能有點不太清楚，並重申目前經貿辦根據《基本法》及所在當地法律，與各地維持經貿關係，聯繫當地政府部門、智庫、工商界等；強調經貿辦人員未來會繼續「無畏無懼、不偏不倚、合規合法」地履行職責。

本報昨日向商經局查詢會否向倫敦經貿辦袁松彪提供法律支援，局方說沒有補充。

另外，政府駐倫敦經貿辦支持明愛（倫敦）學院於21日在英國劍橋The Fitzwilliam博物館舉行「金庸傳奇——百年誕辰紀念研討會」，倫敦經貿辦處長羅莘桉只透過視像在研討會致辭，並無出席活動。

相關字詞﹕國安法 倫敦經貿辦 陳百里 袁松彪

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