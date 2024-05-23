情報案英漢伏屍公園 御狀料無礙另兩被告審訊 死者「羈留時言自殺」 控方曾反對保釋

陳茂波：不評個別案情

資深刑事律師高恒及不願具名的英國御用大律師相信，事件罕見，但相信不影響同案另外兩名被告周五審訊及續保。據悉，控方上周未有反對駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及倫敦警員Chi Leung Wai（譯音衞志良）保釋。英國檢控部門昨無回應會否申請撤銷兩被告保釋安排。

住址距公園1.2公里 警：盡快解剖

英國警方上周以英國國安法起訴3人，指控他們涉為香港當局作間諜工作。英國警方昨香港時間清晨公布，在周日（19日）接到公眾報案，並在下午5時15分在距離倫敦近兩小時車程的Maidenhead的Grenfell公園發現事主，他即場搶救無效，後證實死者是Matthew Trickett。據資料顯示，公園與被告報稱住址距離約20分鐘步程（1.2公里）。

英警方稱正調查被告死因，並盡快解剖，案件歸類為「原因未明」（unexplained）。被告保釋期間曾按保釋條件向警方報到，警方說已按機制轉交獨立監警機制跟進。Trickett家人向傳媒發聲明，表示痛失「住家男人」（family man）；其代表律師Julian Hayes向英國傳媒證實死訊，並對消息表示震驚。

律師：每個保釋申請皆獨立判斷

律師高恒稱案件是悲劇，但對審訊影響未必太大影響。他解釋，若在港發生，其中一被告有意尋死，並不直接影響其他被告的保釋申請，相信案件審訊在倫敦可以繼續，而目前審訊仍在初期。有英國御用大律師對本報說，每名被告的保釋申請都獨立判斷，即使有被告欲尋短見，控方也沒有責任以此反對保釋以阻止被告保釋後尋短見。

據公開資料及法庭文件，Trickett是入境部門人員，曾是英國皇家海軍陸戰隊成員，也開設私人保安及調查公司。案情指他涉嫌受袁松彪指示，監視移英的香港眾志羅冠聰、前職工盟蒙兆達及「攬炒團隊」發起人劉祖廸等。在5月初被捕後，控方描述Trickett受驚，將手提電話放入內褲中。

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