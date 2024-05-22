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涉毁家駒墓 少年還押兒童院拍片青年保釋

【明報專訊】樂隊Beyond已故主音黃家駒在將軍澳墳場的墓碑遭人破壞，15歲少年涉用鐵槌砸毁墓碑，並潑汽水及塗鴉墓碑，警方拘捕少年和在旁拍片的23歲男子。兩人同被控一項刑事毁壞罪，昨被押往觀塘裁判法院提堂。兩名被告暫毋須答辯，署理主任裁判官劉綺雲押後案件至6月25日再訊，以待辯方閱讀文件及給予法律意見。涉案少年申請保釋被拒，須還押在屯門兒童及青少年院，23歲男子獲准以5000元保釋外出。

被告依次為15歲男學生及冷氣技工葉子滔（23歲）。控罪指出，兩人於今年5月19日在高超道將軍澳華人永遠墳場，無合法辯解而損壞黃家駒的墓碑（屬於黃家偉的財產），意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。法庭書記讀出控罪詳情後，兩人表示「明白」。他們在犯人欄內不時望向公眾席。

裁判官聽罷控辯雙方陳辭，決定不批准男學生擔保，他保留8天保釋覆核權利；控方透露男學生涉及另一宗案件，就此申請提犯令。裁判官下令葉子滔須遵守一系列保釋條件，包括交出旅遊證件和不得離港、每周到警署報到兩次、不准重返案發地點、禁止直接或間接接觸控方證人，以及須居於報住地址。

另外，司法機構昨日就該庭聆訊安排職員向記者和公眾派籌，多間傳媒到場採訪，亦有市民取籌入庭旁聽。

【案件編號：KTCC984/24】

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